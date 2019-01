Ángel Machado sobre el 23 de enero: “Tenemos que responder con gente en la calle”

enero 17, 2019 - 8:34 pm

El dirigente del partido Voluntad Popular, Ángel Machado manifestó a Noticia al Día este jueves durante el Cabildo Abierto que se celebró en el Boulevard de Santa Lucía que la movilización del venidero 23 de enero deber realizarse de manera espontánea.

“Estas asambleas ciudadanas son para convocar a la gente a lo que será la próxima manifestación del 23, donde todos los estados, parroquias y municipios de Venezuela tienen que pronunciarse como lo hicieron en este cabildo”, comentó.

Señaló que el evento tiene algo elemental para organizarse como ciudadanos. “Los políticos son importantes y necesarios, pero no suficientes. Lo que será realmente suficiente para quebrar el mandato de Nicolás Maduro es la organización del pueblo en la calle y hoy dimos una demostración. El día 23 tiene que ser el doble y triple de gente en Maracaibo y Venezuela”, aseguró Machado.

Con respecto al lugar donde se realizará la concentración para dar inicio a la marcha dijo que “la estamos discutiendo. La idea es que sea un cabildo zuliano. Estamos estudiando la posibilidad de hacer una marcha que vaya de un punto hacia la Plaza de la República que es un sitio emblemático y de lucha para todos los zulianos”, expresó.

Comentó además, que en los próximos días los partidos estarán anunciando a través de sus redes sociales el lugar de donde partirá la movilización. “Tenemos que responder con gente en la calle. Yo estuve preso seis meses preso en Santa Ana, y si tengo que volver a salir a calle a protestar por la libertad de Venezuela, lo vamos hacer con todo. La ruta de Voluntad Popular es la unidad como lo ha hecho la oposición”, sentenció.

Finalmente, aseguró que el venezolano “debe quitarse el cortoplacismo. El 5 de enero se juramentó una nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el 23 de este mes, vamos hacer una marcha masiva, que no significa que Maduro se vaya del poder, si no que es un punto de partida para una nueva fase de lucha”, dijo, y agregó: ” Lo importante es que hoy estamos organizados y eso debe verse plasmado en la calle de manera pacífica, pero con la determinación y seguridad que si avanzamos con la AN vamos alcanzar lo que queremos y el 2019 será el año del cambio en el país”, culminó.

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día