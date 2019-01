Andrés Caleca, expresidente del CNE: “El llamado a elecciones evitaría una intervención”

enero 27, 2019 - 10:20 am

El ex presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Andrés Caleca recomienda al presidente Nicolás Maduro y, en su defecto, al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que convoque en un plazo de 8 días las elecciones presidenciales porque, de lo contrario, se correría el riesgo de una intervención de fuerzas extranjeras.

Caleca preocupado por la situación actual caracterizada por la dualidad de poder, desde el 23 de enero, donde “hay un presidente en ejercicio (Nicolás Maduro) y otro, amparado por la Asamblea Nacional (Juan Guaidó), única institución legítima electa”, subraya que el problema se resolverá llamando a elecciones en los próximos días. “La forma de resolver es defendiendo nuestra soberanía e impidiendo que otros resuelvan por nosotros”, subrayó.

El también economista y ex presidente de Ferrominera del Orinoco contrapone la situación legítima de la AN a la del Presidente Maduro, cuyo mandato concluyó el 10 de enero, de ahí, arguye que la Comunidad Europea y los más importantes países de la región no lo reconozcan como Presidente. La razón es clara para Andrés Caleca: “las elecciones de 20 mayo de 2018 fueron fraudulentas, no porque se incrementó el fraude de todo tipo, sino también por qué no concurrió la mayoría inhabilitada, estaban presos los dirigentes principales de los partidos, o fueron obligados a salir.

En esa misma tónica expresa que Guaidó se presenta como un contrapoder a Miraflores, a partir del 23 de enero, a través de una interpretación ajustada al dictamen de la Constitución cuando se juramentó como Presidente.

Lo más urgente es salir del” estancamiento” en que se encuentra Venezuela, destaca el entrevistado, considerando que esta situación dual no permitirá que salgamos adelante económicamente, que dispongamos de nuestros recursos y surgirá un nuevo tipo de anarquía como la que hemos visto estas noches (saqueos y protestas reprimidas).

Llama la atención sobre que Juan Guaidó es reconocido como Presidente encargado por Estados Unidos y por nuestros vecinos, Brasil y Colombia, con los cuales necesitamos mantener una relación de comercio, de frontera.

Igualmente el entrevistado instó al estamento militar a fijar posición en torno a la necesidad de llamar a elecciones. “Ellos no van a convocar elecciones, pero pueden hablar en ese sentido, como lo hizo el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hace unos días, para que las partes en pugna se pongan de acuerdo y busquen una solución que evite un enfrentamiento”.

Finalmente aclaró que en 30 días no se pueden hacer elecciones, pero fijaría una fecha, modificar el estatuto electoral, reestructurar el CNE y actualizar el registro para que participe la diáspora venezolana.

El Universal