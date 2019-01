AN inicia cabildo abierto para discutir hoja ruta por "usurpación" de poderes

enero 11, 2019 - 12:39 pm

Convocaron a una gran movilización nacional para el 23 de enero en contra de la “usurpación” del presidente Maduro

La Asamblea Nacional (AN) ya inició el cabildo abierto para discutir con la ciudadanía la hoja de ruta ante la declaratoria de “usurpación” en la Presidencia de la República de Venezuela.

El encuentro inició con la postura de cada uno de los representantes de los distintos sectores como el sindical, sociedad civil, estudiantes, gremios, la iglesia, partidos políticos, entre otros.

“Ratificamos nuestro apoyo a la AN electa por más de 14.3 millones de votos, representando 74 por ciento del padrón electoral”, dijo el encargado de leer el documento del movimiento sindical.

La gente grita “usurpador”, refiriéndose al presidente Nicolás Maduro y aclama al diputado Juan Guaidó, presidente de la AN, como presidente encargado de la república, mientras se realizan elecciones en el país.

Miguel Pizarro, diputado del Parlamento, reconoció la “peligrosidad” de la decisión que ahora le toca a este Hemiciclo, esto considerando que es un caso inédito, pero aseguró que cumplirán con los venezolanos.

“Es la hora de la unión para sacar a Nicolás Maduro y a su pandilla del poder. No hay solución posible a nuestra crisis, no hay manera de cambiar la hambruna y las muertes por falta de medicinas, si no hay un cambio político, dijo Pizarro.

Palabras de Guaidó

Juan Guaidó, presidente de la AN, aseguró que el Parlamento no evadirá la responsabilidad que le toca asumir en este momento histórico para Venezuela por lo que se mostró dispuesto a asumir la Presidencia de la República si el pueblo, la Fanb y la comunidad internacional lo apoyan.

“Aquí está la AN, que claro que asume su responsabilidad, y la va a asumir. Nadie tiene duda de que Maduro es un usurpador. Asumiendo nuestro deber de que toda autoridad investida o no, debe restablecer el orden constitucional, invocamos a todo el pueblo. Debe ser el pueblo, la FANB y la comunidad internacional las que nos lleven a asumir el mandato que no vamos a escurrir, sino a ejercer”, dijo el diputado.

El parlamentario se basó en los artículos 233, 350, 333 de la Constitución para convocar al pueblo.

Destacó que él tiene la legitimidad para ejercer la encargaduría de la Presidencia de la República, pero reiteró que debe ser con el apoyo del pueblo, de todos unidos, ya que es lo que debe hacerse cuando, a su juicio, hay dictadura.

Invitó a una gran movilización nacional para este 23 de enero.

“Convocamos al pueblo a la calle al 23 de enero a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela. La lucha es de todos (…) Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Vamos pá lante”, exclamó ante el aplauso de los asistentes.

Noticia al Día