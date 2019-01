AN: Cabildo abierto contra Maduro por “usurpación” se realizará este viernes

enero 11, 2019 - 6:45 am

La directiva de la Asamblea Nacional (AN) hizo un llamado a los venezolanos a participar en un cabildo abierto para este viernes 11 de enero a las 11:00 am, luego que Nicolás Maduro se juramentara ante el Tribunal Supremo de Justicia para un segundo mandato presidencial y que no solo es desconocido por el parlamento, sino por varios países del mundo.

La Asamblea se declaró en emergencia. Su presidente, Juan Guaidó (Voluntad Popular) dijo que el parlamento -de mayoría opositora- tomará las decisiones que les corresponda.

Llamó a un cabildo abierto este viernes, en el que dará a conocer la ruta para el cese de la usurpación y convocar a un gobierno de transición.

“Es el momento de poner fin a la usurpación. Un Gobierno de transición que se concentre en lograr la reconciliación de todos los venezolanos”, dijo.

Guaifó, quien estuvo acompañado de los vicepresidente Edgar Zambrano y Stalin González, exhortó a los militares a desconocer al presidente Maduro.

“Hacemos un llamado claro a las Fuerzas Armadas, a esa enorme mayoría de soldados y oficiales que portan con honor su uniforme y no se han dejado corromper (…) para que den un paso al frente (…): se debe desconocer lo que no fue producto del voto popular”, dijo.

“Una elección se gana con votos, no se roba, y por eso no eres legítimo”, expresó Guaidó, dirigiéndose a Maduro poco después de la juramentación y en momentos en que este se presentaba ante la Fuerza Armada, cuyo alto mando le declara reiteradamente “lealtad absoluta”.

El pasado sábado, en el inicio del año legislativo, el jefe parlamentario había advertido que Maduro usurparía el poder una vez iniciara este mandato, denunciando que su reelección el pasado 20 de mayo fue producto de un fraude, y se comprometió a impulsar un “gobierno de transición”.

Los principales partidos de la oposición boicotearon esas votaciones, desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y una docena de países de América Latina.

“El mundo y Venezuela no reconocieron el 20 de mayo”, expresó Guaidó, quien destacó que mientras el gobernante prestaba juramento “la comunidad internacional lo desconoció en simultáneo”.

Se refirió así a una declaración aprobada este jueves por la Organización de Estados Americanos (OEA) que declaró ilegítimo a Maduro, al anuncio de ruptura de relaciones de Paraguay, y de Washington de que aumentará la “presión” contra el gobierno socialista.

La UE también lamentó el nuevo mandato de Maduro tras unas “elecciones no democráticas” y advirtió que tomará las “medidas adecuadas” en caso de un deterioro de la situación en el país petrolero.

Guaidó adelantó que el Parlamento declarará formalmente la “usurpación de poder” por parte de Maduro el viernes, en plenaria, en un cabildo abierto en el que llamó a los venezolanos a participar.

Sin embargo, las decisiones del Legislativo son consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, de línea oficialista), que lo declaró en desacato en 2016 y ante el que Maduro se juramentó este jueves, no ante el Congreso como establece la Constitución.

