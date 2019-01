Amores que matan: cómo saber si estoy en una relación adictiva

enero 29, 2019 - 10:56 pm

Cuando una persona se vuelve emocionalmente dependiente, no hay que juzgar. No, porque el tercero lo ve fácil y puede creer que quien lo vive disfruta la mala vida. ¿Quién lo hace?, ¿quién de verdad es feliz siendo lastimado? Hay amores que matan pero si la autoestima está en el suelo te pierdes, ¿cómo saber si estoy en una relación adictiva?

Desde el momento en que te preocupas por cambiar las actitudes negativas que te hacen daño de tu pareja, estás siendo codependiente. De hecho, es muy común que dos codependientes tengan una relación, o bien, uno de los padezca otro tipo de adicción. No siempre es así, pero un gran número de personas codependientes vienen de hogares en los que hubo drogas, alcoholismo, violencia intrafamiliar y abuso sexual.

Lo alarmante es que venimos de una absurda idea en la que consideramos amor TODO, menos lo que en realidad es. En el caso de las mujeres construímos el ideal desde pequeñas, de lo que nos contó la abuela, las tías, nuestra madre, las películas, la religión y los prejuicios del resto de la gente.

Amar demasiado, no es amor, no tiene porque convertirse en tu droga. Si desde pequeña te hicieron creer que gritar, golpear, mentir y engañar, eran amor. Lo más probable es que repitas los mismos patrones con tu pareja. Te hará daño, pero te sentirás en familia. ¿Qué hiriente no? Saliste de un círculo vicioso para entrar a otro.

Una relación adictiva está bañada en drama y es una carga. Sabes que estás en una, porque los celos sin sentido son del día a día, porque te manipula y te hace sentir culpable por cosas que te gustan, porque te ofende y te humilla. Ya cuando llega el nivel de maltrato la persona pone en riesgo su vida.

¿Por qué sigues?, ¿por qué si ya te lo dijo tu amiga, tu hermana, tu madre? Es el miedo, el que no te deja avanzar, el que no te permite aceptarte libre, te horroriza pensar que no será amada. ¿Lo estás siendo ahora?

Ser adicto a quien te lastima, no es fácil y lo primero que tienes que hacer es responsabilizarte de tus actos, nadie lo hará por ti, tú eres quien decide seguir ahí:

El codependiente dice:

“Si tú no cambias tu actitud, continuaré sufriendo el dolor por tratar de cambiarte.”

La persona sana dice:

“Si tú no cambias tu actitud, me iré.”

Sí puedes lograrlo, solo tienes que descubrir que el amor está en ti. Que no importa cuántos amores lleguen o se vayan de tu vida, si te amas siempre vas a estar bien.

