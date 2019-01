Álvaro Morata vuelve al equipo de sus amores, el Atlético de Madrid

enero 28, 2019 - 5:31 pm

Álvaro Morata regresará a Madrid, pero vestirá la camiseta del Atlético tras ser cedido por el Chelsea por lo que resta de temporada, con opción a compra de €55m.

El delantero español lucirá el dorsal 22 en su espalda con los colchoneros por los próximos 18 meses. Morata fue jugador de la cantera rojiblanca durante tres temporadas, y vuelve al equipo luego de 12 años.

“Es un orgullo para mí estar aquí. No veo la hora de poder entrenar, estar con los compañeros y jugar aquí”, indicó Álvado. “Iba a disfrutar y a ver al Atleti. Cuando no iba de recogepelotas iba a la grada. Cuando veo algún recogepelotas me veo identificado”.

El internacional español abandona así las filas del Chelsea una temporada y media después de haber llegado a Stamford Bridge. El goleador aterrizó en Londres en el verano de 2017, fecha desde la cual ha celebrado 24 dianas en los 72 partidos que ha disputado defendiendo los colores del equipo ahora entrenado por Sarri, antes por Conte. Uno de ellos, precisamente, frente al Atlético en el primer partido que el Wanda Metropolitano acogió en la Champions League.

El atacante debutó como profesional en la campaña 2010-11 con el Real Madrid de la mano de Mourinho. En 2014 hizo sus maletas dirección Turín para enrolarse en las filas de la Juventus. Allí el punta puso firma a 27 dianas en los 93 partidos que disputó durante los dos cursos que estuvo… antes de volver al Real Madrid.

Álvaro Morata, quien ya entrena con el club colchonero, será presentado este martes a las 13:00 horas en el Wanda Metropolitano.

Noticia al Día/Agencias