“Alcanzamos miles de objetivos”: Israel admite su campaña de bombardeos diarios en Siria y el Líbano

enero 13, 2019 - 4:31 pm

El jefe de personal saliente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Gadi Eisenkot, ha reconocido que su país lleva a cabo desde hace años una campaña no declarada de bombardeos “casi diarios” contra Irán y sus representantes en los territorios de Siria y el Líbano, según lo admitió en una entrevista concedida a The New York Times, publicada este viernes.

Fuego en lo que los activistas consideran una posición militar de fuerzas leales al Gobierno sirio tras enfrentamientos con Jaysh Al Islam en las montañas de Qalamun con vistas a Duma, Guta Oriental (Damasco, Siria), el 13 de septiembre de 2015.Explosiones sobre Damasco tras el derribo de “blancos hostiles” (VIDEO)

“Alcanzamos miles de objetivos sin reclamar la responsabilidad ni pedir el reconocimiento”, dijo Eisenkot, que se retirará del cargo la semana que viene. Asimismo, el militar israelí reveló que solo en 2018 Israel ha lanzado alrededor de 2.000 bombas sobre presuntos objetivos vinculados con el país persa.

Pese a las reiteradas quejas de Damasco, que acusa al país hebreo de violar sistemáticamente su soberanía y de ayudar a los terroristas en sus incursiones aéreas, que se suman a las de Beirut y Teherán, los ataques no han cesado.

“Tenemos una superioridad de inteligencia completa en esta área. Disfrutamos de una la superioridad aérea completa. Tenemos fuertes medios de disuasión, así como justificación para actuar”, aseveró el jefe de personal de las FDI sobre la relación de Israel respecto a sus vecinos del norte.

Por otro lado, Eisenkot asegura que las FDI han atacado “más de 1.000 objetivos iraníes” bajo la estrategia denominada “la campaña entre guerras”, que él mismo desarrolló y fue aprobada en enero de 2017. Por su parte, Siria afirma que la mayoría de misiles y bombas israelíes están siendo interceptados de manera rutinaria por sus fuerzas aéreas.

El pasado 17 de septiembre un avión ruso Il-20 fue derribado por un misil antiaéreo de sistema S-200 sirio, muriendo los 15 militares rusos que iban a bordo. Según la versión de Moscú, los pilotos israelíes utilizaron el Il-20 como escudo, provocando su derribo.

El pasado 26 de diciembre el Líbano anunció que denunciaría a Israel ante la ONU por violar su espacio aéreo después de que dos aviones civiles “evitaran por poco un desastre humanitario” cuando varios cazas israelíes entraron en el espacio aéreo del Líbano para llevar a cabo ataques contra Siria.

RT