Al Gianni Soscún continuará el legado de su padre: Informativo Satelital

enero 9, 2019 - 7:31 pm

“Mi papá tenía una forma tan sagaz y estratégica para abordar todos los temas y salir airoso. Me gustaría copiar esa virtud de él”.

El programa Informativo Satelital, que hasta hace poco era narrado por su creador: el Gigante de la Radio, Pedro Soscún Machado, quien falleció el pasado 21 de diciembre, continúa al aire, para mantener informados a los zulianos sobre las noticias de último momento en el plano regional, nacional y más allá de las fronteras. Este espacio con más de 27 años de trayectoria, seguirá transmitiéndose desde 5:00 a 8:00 de la mañana.

Luego de la partida física del respetado locutor y periodista zuliano, su hijo Al Gianni Soscún decidió tomar el timón del barco para continuar con el legado de su padre junto a su equipo de trabajo, con la finalidad de seguir informando a la opinión pública y, sobre todo, elevar la voz de los que no tienen voz ante los entes públicos y privados para que sus problemas sean atendidos.

Reingeniería del programa

Al Gianni Soscún, de profesión ingeniero petrolero, cultor y promotor deportivo, piensa comenzar con la reingeniería del programa, tal y como se lo había planteado a su padre, quien, antes de partir al plano espiritual, había aceptado esta propuesta de su hijo, comentandole que arrancarían en enero de 2019 con el proyecto, el cual trata de mejorar algunos segmentos y abarcar los espacios en las redes sociales, manteniendo la misma figura del Informativo Satelital.

“Mi papá me pide que lo asista en el programa cuando comienza a sentir algunas limitaciones debido a su enfermedad. Toda la información que salía en el programa era filtrada por él, es decir, él cumplía funciones netamente de producción y yo simplemente seguía la pauta. Me permití sugerirle sobre la reingeniería del programa para que él descansara. Le propuse suavizar algunos segmentos e incorporar algunos corresponsales en varias partes del mundo: Londres, Chile, Argentina, Estado Unidos, así como ocupar espacios en las redes sociales y él estaba de acuerdo. Él me decía: ‘papi tranquilo en enero le echamos pierna a eso’. Yo sentía que él vio en mí un aliado para darle un impulso al programa, no solo a nivel radial, porque él, en este medio, no tenía que demostrarle nada a nadie, sino para elevar el espectro, porque sabía que la tecnología permite eso”, comenta Al Gianni.

“No podemos desaprovechar ese talento”

El joven agrega: “Soy ingeniero, vinculado a la cultura y el deporte, pero por tener un padre periodista, siempre estuvo abierta una ventana en ese ámbito que en cualquier momento se podía abrir. Papi me decía: ‘Si te gusta no podemos desaprovechar ese talento, lo podemos hacer un día yo y dos vos’. El veía que no tenía que buscar a otro periodista porque ya me tenía a mí”.

Señala que luego del fallecimiento de su padre, el pasado 21D, su familia y él se vieron obligados a procesar muchas emociones en corto tiempo y tomar la decisión más correcta. “Le consulté a la esposa de mi papá lo que íbamos hacer con el programa y ambos estuvimos de acuerdo en continuarlo para preservar el legado de mi padre. De inmediato, salimos al aire el 24D”.

Sobre el periodismo, Al Gianni Soscún manifiesta que ahora le toca nutrirse más sobre el tema de la noticia veraz para mantener el profesionalismo que siempre identificó a Pedro Soscún. Acota que se siente comunicador, así como antes se sentía cultor y promotor deportivo, porque estaba muy encariñado con ambas profesiones. Sin embargo, comenta: “dejar todo eso a un lado para abocarme al periodismo no lo veía tan claro en ese entonces como ahora; le fui agarrando gustico a la cosa. Mi padre vio en mí un talento que me toca ahora cultivar para mantener su legado.

P: ¿Qué y a quienes tendrá el Informativo Satelital?

R: Seguirá siendo Informativo Satelital, para dar a conocer los titulares, noticias de último minuto y se atenderá como siempre al oyente. Seguimos siendo el enlace entre el radioescucha y los entes competentes; o sea, seguirá siendo la voz del pueblo como se catalogó a mi padre, pero ahora con Al Gianni Soscún, el hijo de Pedro Soscún Machado. “En la emisora me dicen Pedrito, Pedro Junior, Soscunsito, cosa que agradezco, pero el deber ser es que me conozcan cuando me escuchen como Al Gianni, esa es la idea y creo que la dedicación y el tiempo harán que se posicione mi nombre. Vamos a potenciar el carácter de opinión y entrevistas; integrar a otro periodista con experiencia y trayectoria para que me acompañe en el programa. En cabina estaremos dos, mientras que en las corresponsalías Bianca Almarza por Maracaibo oeste, Gilmer Urdaneta (Sur del Lago), Carlos Moreno (Madrid), Amnely Soscún, conocida como “La Teacher” (desde Ecuador, Chile y Argentina). También tenemos una negociación con un periodista en Colombia y queremos a otro en Londres.

P: ¿Qué tomaría de su papá para esta nueva faceta en su vida?

R: Mi papá siempre fue frontal con la denuncia y le importaba poco si esta fuera para un ente de gobierno o para la oposición. Tenía una forma tan sagaz y estratégica para abordar todos los temas y salir airoso. Él no tenía que ver que fuese alcalde, gobernador o cualquier otro. Me gustaría copiar esa virtud de él.

Finalmente, expresó que, de alguna manera, seguirá vinculado con el deporte y la cultura, pero ahora desde la radio, ya que desde su tribuna podrá impulsar a quienes estén en esos ámbitos.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día