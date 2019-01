Agregado militar de Venezuela en EEUU rompe con Maduro

enero 26, 2019 - 7:02 pm

El agregado militar de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, rompió el sábado con el gobierno de Nicolás Maduro e instó a sus compañeros en armas que se encuentran en el país sudamericano a reconocer a Juan Guaidó como el legítimo presidente de la República.

“Yo, en mi posición de agregado de Defensa de Venezuela en los Estados Unidos, no reconozco al señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela”, dijo Silva desde Washington en una entrevista telefónica con el Nuevo Herald.

“Mi mensaje es a todos los militares, a todos los que portan armas, que por favor no ataquemos al pueblo. Nosotros también somos del pueblo y ya está bueno de seguir soportando a un gobierno que ha traicionado los principios más básicos y que se han vendido a los intereses de otros países”, enfatizó.

Silva, al igual que la totalidad del cuerpo diplomático venezolano en Estados Unidos, recibió órdenes del gobierno bolivariano de Caracas para que retorne al país petrolero, luego de que Maduro anunciara que rompía relaciones con Washington por la decisión de reconocer a Guaidó como el presidente constitucional de Venezuela.

La orden de Maduro, no obstante, fue recibida con cierto grado de resistencia en las oficinas diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos.

Diplomacia “prisionera de una minoría”

“Acá es un gran porcentaje de los diplomáticos no está de acuerdo con la usurpación de Maduro, pero siempre está el temor de qué es lo que le puede pasar a la familia que tienen en Venezuela y la incertidumbre de lo que les podría pasar en un país extranjero”, dijo el coronel de la Guardia Nacional.

“Hasta la diplomacia es hoy en día prisionera de la minoría que se ha apoderado sistemáticamente del poder en nuestro país”, agregó.

Los temores a las posibles represalias del régimen también son compartidos por muchos militares activos en Venezuela, pero Silva enfatizó la necesidad de que los militares honestos del país den hoy un paso al frente ante la obvia usurpación del poder que está cometiendo Maduro.

“¡Ya! Dejemos a un lado la usurpación de nuestro territorio y de nuestro poder ejecutivo. Los líderes se han hecho millonarios a costillas del pueblo. Capitanes, comandantes: tengan presentes a todos los que sufren. No se olviden que sus esposas tampoco les consiguen leche a sus hijos. No se olviden que sus mamás y sus papás no consiguen pastillas para la tensión [presión arterial]”, declaró el oficial.

“Ya está bueno. Reconozcamos al que realmente por ley es el verdadero presidente de Venezuela, Juan Guaidó”, manifestó.

Además de Silva, una funcionaria diplomática del consulado de Houston contactó a Guaidó para informarle que incumpliría la orden del régimen y que se colocaba a su disposición, según dijo el propio Guaidó el viernes durante su discurso en Caracas.

Silva dijo en la entrevista que la gran mayoría de diplomáticos venezolanos en Estados Unidos piensa igual que él.

Pronunciamiento del coronel (GNB) José Luis Silva Silva, agregado militar de la embajada en Washington quien renunció para ponerse a disposición del presidente interino @jguaido pic.twitter.com/2OOHAfloFL — Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) 26 de enero de 2019



El Nuevo Herald