Acusan a 11 bancos libaneses de proveer servicios financieros al grupo terrorista Hezbollah

Al menos 11 bancos del Líbano han sido señalados en una demanda en Estados Unidos por proveer “servicios financieros y bancarios” al grupo terrorista Hezbollah, según reportó el viernes el periódico An-Nahar.

Se trata del Blom Bank, Bank Audi, SGBL, Jammal Trust Bank, Fransabank, Byblos Bank, Bank of Beirut, Lebanon and Gulf Bank, Banque Libano Francais, MEAB Bank of Lebanon y el BBAC.

La demanda grupal fue realizada en una corte federal de Brooklyn, en Nueva York, y se acusa a estas instituciones financieras dar acceso a Hezbollah al “sistema financiero estadounidense por medio de sus cuentas en el país”.

Además, se acusa a los bancos de estar al tanto del rol vital que cumplían en el apoyo financiero de Hezbollah para sus “actividades ilícitas”, incluyendo lavado de dinero, evasión de sanciones, tráfico de armas y drogas, secuestros y terrorismos, entre otros, según reportó An- Nahar.

En un ejemplo citado por el periódico se menciona el caso de uno de los bancos manteniendo cuentas para diferentes empresas de Hezbollah como Ovlas Trading SAL, que en 2010 fue designada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como terrorista junto a su presidente Ahmad Hassan Tajideen.

Gracias a la ayuda de los 11 bancos, Hezbollah pudo acceder a dólares y al sistema financiero internacional entre 2004 y 2011, lo que permitió realizar sus actividades terroristas en Irak en ese período, provocando la muerte o severas heridas en numerosos ciudadanos estadounidenses destinados en ese país.

Más de 100 familiares de estos afectados se han unido para lanzar la demanda en Nueva York.

La Asociación de Bancos del Líbano representará a las instituciones financieras acusadas y el viernes emitió un comunicado ofreciendo su apoyo a los 11 bancos y argumentando que “se han tomado todas las consideraciones legales”.

Una segunda demanda fue también presentada en Nueva York contra el mismo grupo de bancos, en este caso por ciudadanos estadounidenses en representación de David Martin Lelchook, fallecido en Israel en 2006 durante el conflicto contra Hezbollah.

