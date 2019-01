Un 7 de enero nació el gran Divo de Juárez, Juan Gabriel

enero 7, 2019 - 5:11 am

Alberto Aguilera Valadez (Parácuaro, Michoacán; 7 de enero de 1950 – Santa Mónica, Estados Unidos; 28 de agosto de 2016), más conocido como Juan Gabriel, fue un cantautor, actor, compositor, músico, productor discográfico y filántropo mexicano.1​ Conocido también con el apodo de “El divo de Juárez”.

Son notables sus contribuciones a la música popular en América en diferentes géneros como balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, big band y hasta canciones de cuna que escribió a cada uno de sus hijos. Fue el principal bastión de la música regional mexicana contemporánea en el último tercio del siglo XX hasta el momento de su muerte. Ha vendido más de 100 millones de discos como solista, productor musical y junto a la española Rocío Dúrcal.2​

Sus composiciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como turco, alemán, francés, italiano, tagalo, griego, papiamento, portugués e inglés.

Era conocido también por realizar obras destinadas a ofrecer oportunidades de desarrollo a la niñez desafortunada. Fue benefactor de más de un centenar de menores albergados en una escuela llamada «Semjase», creada en 1987 en Ciudad Juárez, Chihuahua.3​

Juan Gabriel falleció a los 66 años el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto4​ en Santa Mónica, California, Estados Unidos, mientras desarrollaba su gira «México es todo».

Canciones que lo catapultaron como patrimonio cultural de México

1. La muerte del palomo

Fue la primera canción que escribió Juan Gabriel cuando estaba en un orfanato de Ciudad Juárez, abandonado por su madre. Tendría unos 14 años y aprendía música en el lugar. La compuso después de ver cómo moría una paloma macho en el patio de la escuela.

2. Amor Eterno

Fue escrita para su madre, Victoria Valadez Rojas, tras finalizar un concierto en Acapulco, cuando se enteró de su fallecimiento, en 1972. Por eso la letra dice: “Tu eres el amor del cual yo tengo/el más triste recuerdo de Acapulco”. Su madre fue el verdadero amor de su vida. Siempre, en sus pocas entrevistas a fondo, le disculpó su abandono. La canción fue interpretada en 1985 por la española Rocío Dúrcal. El álbum que incluye la composición es uno de los más exitosos en la historia musical de México. La canción se convirtió en icono en todas las celebraciones a las madres en este país.

3. No tengo dinero

Con esa canción triunfó en el bar Noa Noa, en Ciudad Juárez, el primer lugar donde tuvo la oportunidad de cantar en un escenario. La composición le permitió grabar su primer disco sencillo y emigrar a Ciudad de México, donde consolido su carrera. Pertenece al disco El Alma Joven y fue lanzada en 1971.

4. Hasta que te conocí

Salió a la luz en 1986, en el álbum Pensamientos, una de las canciones que recuerda a su madre y el papel fundamental en su existencia. También es el título de la serie sobre su biografía, autorizada por el compositor y la única que contiene elementos reales sobre su vida.

5. El Noa-Noa

Cuando Juan Gabriel fue a buscar fortuna a la capital mexicana escribió esta canción, como un homenaje al primer escenario donde cantó de manera profesional, el bar Noa Noa de Ciudad Juárez. El sitio se incendió en 1994 y fue derruido en 2007. El tema musical fue compuesto en 1979 y se incluyó en su álbum Recuerdos (1980).

6. Yo no nací para amar

Juan Gabriel nunca tuvo una pareja conocida, algo que se supo desde sus primeros años de adolescencia en un orfanato de Ciudad Juárez, y del que después escapó del sitio a los 15 años. La canción escrita en 1980 se refiere a esa época.

7. Abrázame fuerte

El director de una telenovela le pidió una canción sobre el abrazo fuerte del amor, pero Juan Gabriel dijo que no. El amor, respondió, sólo se abraza “muy fuerte”. Y así se llamó la composición… Y la telenovela. Fue incluida en el disco del mismo nombre, el número 27 del artista, publicado en 2000.

8. Siempre en mi mente

Es una balada lanzada en 1978 como el primer tema musical de un disco que llevó ese mismo nombre. Fue parte de los recuerdos de la soledad que padeció en los años que su madre le dejó en un orfanato de Ciudad Juárez.

9. Me he quedado solo

Se público en 1971 y fue la primera de sus canciones que interpretó en otro idioma distinto al español: grabó una versión en japonés. Más tarde, en una serie de presentaciones, combinó la voz de cuando grabó por primera vez “Me he quedado solo”, con su voz en 2012 en una producción con arreglos musicales.

10. Te sigo amando

Juan Gabriel tuvo un receso en su carrera entre 1995 y 1996. Alejado de los escenarios la principal productora de telenovelas de Televisa le pidió una canción para su nueva obra, Te sigo Amando. El cantante accedió. El gesto marcó su regreso a la televisión abierta de México.

11. Querida

Salió a la luz en 1984 en el disco Recuerdos II. Fue uno de sus temas más exitosos no sólo en México sino en toda América Latina. Fue la cortina musical de la telenovela peruana María Emilia, querida. La canción permaneció durante todo 1984 en el primer lugar de audiencia en México.

