11 versiones de “Yo soy Betty, la fea” que surgieron a partir del éxito de la original

enero 30, 2019 - 11:55 am

Recordamos la mítica telenovela colombiana que se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial

El 25 de octubre de 1999 la cadena colombiana RCN emitió el primer capítulo de “Yo soy Betty, la fea”, la versión original de una historia que ha triunfado por todo el mundo gracias al ingenio de la pluma de Fernando Gaitán.

Gracias a esta telenovela, millones de espectadores se enamoraron de Beatriz Aurora Pinzón Solano (Betty), una joven poco atractiva, pero con un cerebro privilegiado que entra a trabajar como secretaria en una gran firma de moda. De este modo, de la mano de Betty, el tradicional cuento del patito feo era llevado a la pequeña pantalla, y con esta historia en el que el amor triunfaba por encima de todo.

En concreto, “Yo soy Betty, la fea” fue escrita por Fernando Gaitán y protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Asimismo, Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa o Julián Arango eran otros de los nombres que figuraban en el reparto. La audiencia aplaudió la ficción desde sus inicios, consiguiendo en Colombia un 36% de cuota de pantalla tan solo en el primer episodio, y llegando a máximos con cifras superiores al 57% de share.

El entretenimiento de 169 capítulos, “Yo soy Betty, la fea” se despedía en mayo de 2001 con un final predecible, pero que hizo las delicias de sus seguidores. En España pudimos disfrutar en Antena 3 de los episodios de esta telenovela meses después de su final en su país natal.

La historia de Betty no tardó en cruzar fronteras y se convirtió en un auténtico fenómeno, siendo hoy en día una de las ficciones más exitosas y mundialmente adaptadas de la historia de la televisión. Así pues, en el año 2010, se convertía en la telenovela más exitosa hasta el momento al ser emitida en más de 100 países, ser doblada a 15 idiomas y contar con al menos 22 adaptaciones diferentes.

Además, cabe señalar que la mayoría de estas versiones alcanzaron gran popularidad en sus respectivos países de origen, obteniendo así gran seguimiento por parte de la audiencia. Desde FormulaTV queremos recopilar algunas versiones que se han creado de “Yo soy Betty, la fea” alrededor del mundo.

1-‘La fea más bella’

La versión mexicana, titulada ‘La fea más bella’, fue estrenada en el año 2006 en un intento de emular el éxito de la original. En esta ocasión, Leticia Padilla Solís, “Lety”, era la protagonista, un personaje encarnado por Angélica Vale, y que también cumplía con el tópico de mujer inteligente pero poco agraciada físicamente. En concreto, se trataba de una chica graduada con honores en economía, capaz de hablar varios idiomas y de dominar la informática. Desesperada porque no logra encontrar trabajo acaba aceptando un puesto en una famosa productora de vídeos, lugar en el que su vida da un vuelco por completo. Su éxito fue arrollador y en la actualidad es considerada una de las telenovelas más vistas de la historia de México.

2-‘Yo soy Bea’

En 10 de julio de 2006 llegaba el turno de la adaptación española, ‘Yo soy Bea’. Ruth Núñez fue la elegida para dar vida a la protagonista, Beatriz Pérez Pinzón, “Bea”, una chica de 26 años poco agraciada pero muy inteligente que entra a trabajar en la revista de tendencias “Bulevar 21”. Allí conoce lo que es la amistad, la maldad de algunas personas y, sobre todo, el amor, puesto que se enamora perdidamente de su apuesto jefe, Álvaro Aguilar (Alejandro Tous). Mónica Estarreado, Norma Ruiz y José Manuel Seda, entre otros muchos, acompañaron a los protagonistas de esta versión que se mantuvo en antena en Telecinco durante tres temporadas, alcanzando los 773 episodios.

3-‘Ugly Betty’

America Ferrera se metió de lleno en la piel de Betty, la protagonista de ‘Ugly Betty’, versión estadounidense que se estrenó el 28 de septiembre del año 2006 en la cadena ABC con un enorme éxito de audiencia y crítica. Con unos episodios de 40 minutos de duración enfocados más a una serie comercial y menos telenovela, America Ferrera se ponía en la piel de Betty Suárez, acompañada de Eric Mabius, Vanessa Williams y Michael Urie, en este proyecto producido entre otros por la actriz Salma Hayek. Tras cuatro temporadas en antena, al igual que la original, ‘Ugly Betty’ se despidió de sus seguidores ofreciendo nuevamente un final en el que la protagonista se volvía guapa y conseguía enamorar a su jefe.

4-‘Verliebt in Berlin’

Tanto fue el éxito en todo el mundo de ‘Yo soy Betty, la fea’, que, hasta la televisión alemana, nada propicia a emitir telenovelas, sucumbió y apostó por realizar su propia versión. De esta forma, en el año 2005 se estrenaba ‘Verliebt in Berlin’, protagonizada por Alexandra Neldel y Mathis Knzler. Sin embargo, aunque conserva la trama original y la esencia de la telenovela en la que se basa, es decir, en la historia de la chica fea e inteligente que le cuesta conseguir trabajo y que cuando lo logra se enamora perdidamente de su jefe, esta adaptación fue ajustada al contexto socio-económico y político de Alemania, variando así algún aspecto para que los telespectadores alemanes se sintieran más identificados con el producto.

5-‘Bela, a feia’

En el año 2009 Brasil decidió estrenar su propia versión, a la que titularon ‘Bela, a feia’. Protagonizada por Giselle Itié y Bruno Ferrari, este remake bebe tanto de la telenovela original como de otras adaptaciones como ‘La fea más bella’ o ‘Ugly Betty’. Así pues, la trama de ‘Bela, a feia’ se centra en la vida de Anabela Palhares “Bela”, una joven humilde y con pocos amigos que se enamora perdidamente de su jefe, pero este solo tiene ojos para una de las accionistas de la empresa que dirige. Al final, como en el resto de versiones, el amor triunfa y Bela conquista al hombre de su vida. Obtuvo un gran seguimiento por parte de los espectadores hasta su emisión final en 2010, cuando se despidió después de más de doscientos episodios.

6-‘Ne Rodis’ Krasivoy’ (‘No naciste bella’)

En Rusia la telenovela se llamó ‘Ne Rodis’ Krasivoy’ (‘No naciste bella’) y fue estrenada en el año 2006 y de inmediato se convirtió en la serie más exitosa de la ‘Rusian CTC Network’. Nelly Uvárova era Katia, una talentosa economista que era discriminada por no cumplir con el canon de belleza establecido por la sociedad. Aunque el amor acabó triunfando tal y como sucede en la historia original, en este caso la protagonista no llegó a sufrir un cambio de imagen radical, algo que esperaban los espectadores y que no ocurrió. No obstante, la serie se convirtió en todo un fenómeno, llegando a alcanzar cuotas del 40% en Rusia e incluso del 60% en Ucrania. Además, como curiosidad, los guionistas rusos emplearon un tipo de empresa permitido por el sistema soviético, uno que fabricaba uniformes y vestidos de novia; y la casa de la protagonista era mucho mejor que la de Betty en la versión colombiana.

7-‘BrzydUla’

La adaptación polaca se estrenó el 6 de octubre de 2008 bajo el título ‘BrzydUla’, un juego de palabras entre el calificativo de fea y el nombre de la protagonista, Urszula Cieplak “Ula”. Este personaje fue encarnado por la intérprete Julia Kaminska, una chica que no entra en el prototipo de mujer bella y por eso le cuesta encontrar trabajo hasta que consigue un puesto y se enamora de su jefe, siguiendo así la historia original. Asimismo, en este caso, Ula tenía un padre enfermo, Józef, un hermano adolescente, Jasiek, y una hermana mucho más joven, Beatka, personajes que cobraban su protagonismo junto a las historias de las vidas de los amigos y compañeros de trabajo de Ula. La ficción fue emitida con gran seguimiento de lunes a viernes.

8-‘Maria, i Asximi’

La adaptación griega de ‘Yo soy Betty, la fea’, llegó en el año 2007 con el título de ‘Maria, i Asximi’. Esta versión se mantuvo en emisión en la cadena Mega Channel en Grecia hasta el 2008, finalizando después de dos temporadas y más de trescientos episodios. Estaba protagonizada por Aggeliki Daliani, que interpretaba el papel de María, y Anthimos Ananiadis como Alexis, el jefe que se convirtió en el hombre de sus sueños. Al igual que la original, esta telenovela mantuvo la estructura de joven considerada fea por no cumplir con las características establecidas que posee estudios y la formación adecuada pero no consigue trabajo y, cuando lo encuentra, se enamora por completo de su jefe. Aunque en un principio tuvo problemas para ser emitida, rápidamente se convirtió en todo un éxito, alzándose con uno de los premios más codiciados en Grecia.

9-‘Chou Nu Wu Di’ (‘La fea sin rival’)

El fenómeno en el que se convirtió ‘Yo soy Betty, la fea’ fue tal que la historia creada por Fernando Gaitán llegó incluso hasta China. Así pues, en el año 2008 se estrenaba ‘Chou Nu Wu Di’ (‘La fea sin rival’), con la actriz Ru Xin como protagonista interpretando el papel de Lin Wu Di. Para poder ser emitida en China, un país con un estricto control sobre los productos audiovisuales que se emiten, esta adaptación fue censurada en varios aspectos. Por ejemplo, se eliminaron los personajes homosexuales, se redujeron las escenas sexuales y se prescindió de personajes que fueran madres solteras. No obstante, la esencia de la historia se mantuvo y los espectadores nipones disfrutaron de la relación de amor entre la protagonista y su adorado jefe. Obtuvo audiencias que registraron una media de 280 millones de espectadores.

10-‘Jasi Jaissi Koi Nahin’

En la India el remake de ‘Yo soy Betty, la fea’ se tituló ‘Jasi Jaissi Koi Nahin’ (‘No Hay Nadie como Jassi’). Esta versión, que tuvo 556 capítulos, fue protagonizada por la actriz Mona Singh, que se metió en la piel de Jassi, una chica fea que entra a trabajar en una prestigiosa casa de modas y se enamora de su jefe, hasta aquí nada nuevo que no conozcamos. Sin embargo, en esta adaptación tuvieron que suprimir algunas partes de la trama original para respetar las creencias y costumbres de la cultura india y evitar así ofender a los espectadores. Además, la historia gozaba de mucho más dramatismo, algo que enganchó a los seguidores durante más de dos años que la ficción se mantuvo en antena.

11-‘Lotte’

Febrero de 2006 fue la fecha en la que vio la luz la adaptación holandesa titulada ‘Lotte’. La actriz Nyncke Beekhuysen fue la elegida para protagonizar esta telenovela, interpretando así a Lotte, una joven que cumplía con las mismas características que el personaje original en el que se basa. Del mismo modo, Lotte corría la suerte de Betty al enamorarse de su jefe paro no ser correspondida en un principio por su aspecto físico a pesar de gozar de mucha inteligencia. Poco más de un año fue el tiempo que esta ficción estuvo en emisión, congregaron a una media de 300.000 espectadores diarios. ‘Lotte’ no estuvo exenta de polémica, aunque por culpa de la cadena en la que se emitía, que terminó quebrando y provocando la que ficción concluyera antes de tiempo.

Agencias

Noticia al Día