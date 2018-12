Precios de la carne dan ganas de ponerse a gritar y llorar al abrir la cartera

diciembre 8, 2018 - 5:44 pm

Desde agosto, este producto ha subido 16 veces su costo acordado

Durante una visita por una carnicería de un populoso mercado de Maracaibo, Noticia al Día pudo constatar los exagerados precios de la carne, los cuales hacen cada vez más difícil que el venezolano tenga una buena alimentación, dejando este de consumir las proteínas necesarias.

Los cortes de res consultados son los siguientes: molida 1300 soberanos, guisar 1300, aguja 1500, entrecanto 1400, pollito de res 1400, redondo 1400, cuadrado 1400, costilla 700, panza 400 e hígado en 1000.

El mismo equipo reporteril, hace menos de un mes, hizo un recorrido por algunas carnicerías de la capital zuliana y los precios de entonces, comparados con los observados en esta oportunidad, sufrieron un incremento– arbitrario– de más del doble.

El pasado 9 de noviembre, el gobernador Omar Prieto, manifestó que el precio de este producto es de 90 y 140 bolívares soberanos. Señaló además que los vendedores podían proponer el valor de los recortes. Asimismo, ordenó la intervención de los mataderos en la región.

Sin embargo, los comerciantes no respetan ningún tipo de acuerdo o ley, alegando que esos números no se ajustan al costo de producción, por lo que la mayoría del pueblo, ante este desentendimiento de las partes, no puede comer carne, mientras que unos pocos lo hacen pagándola 16 veces más del costo legal, ya que cuentan con los recursos económicos para hacerlo.

