La Vinotinto de baloncesto derrotó 77-76 a Islas Vírgenes de forma dramática

A pesar que estuvo abajo en el marcador durante casi todo el encuentro, la selección Vinotinto de baloncesto supo resolver en los segundos finales para llevarse una nueva victoria con marcador de 77-76 ante Islas Vírgenes en los Clasificatorios de las Américas al Mundial China 2019, cita a la cual los criollos ya tienen su boleto asegurado.

A falta de 6 segundos para culminar el cotejo, Venezuela caía 74-76 y los isleños sacaban desde la raya final pero entonces llegaría Pedro Chourio a robar el balón para encestarlo y sacar la falta que lo llevaría a marcar un triple a la antigua que sellaría el triunfo de los nacionales.

Los más destacados por los dirigidos por el argentino Fernando Duró fueron Gregory Echenique quien se apuntó un doble-doble tras anotar 14 puntos y recolectar 15 rebotes, seguido por Jhorhan Zamora con 16 unidades y Gregory Vargas se fue con 13 puntos, cinco rebotes y seis asistencias.

Con esta victoria Venezuela queda como líder del Grupo F con registro de 9-1 y su próxima ventana será en el mes de febrero cuando tengan que visitar a República Dominicana y a la selección de Canadá.

La Vinotinto de Baloncesto logró su cuarta clasificación histórica a un Mundial tras vencer a Canadá 84-76 el pasado viernes y luego que Estados Unidos derrotará a Uruguay. Esta hazaña ha sido alcanzada con mucho ímpetu de los jugadores y el cuerpo técnico debido a todos los imprevistos que sufrieron antes de enfrentar a los norteamericanos, entre ellos retraso en los entrenamientos y falta de continuidad.

No obstante, el grupo que conforma al combinado criollo viene trabajando desde hace años, teniendo como mayor referencia el campeonato obtenido en el año 2015 en el Preolímpico celebrado en México.

