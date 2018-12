Caída la plataforma del Banco de Venezuela

diciembre 14, 2018 - 1:43 pm

Usuarios del Banco de Venezuela reportan desde tempranas horas nuevamente la caída de la plataforma de este banco

Los usuarios se lamentan de la irregularidad que en la actualidad se presenta con el servicio del Banco de Venezuela la cual se encuentra caída desde tempranas horas. Aseguran que ni por vía móvil pueden ingresar con sus usuarios a consultar las cuentas, sobre todo cuando hoy se trata de la penúltima quincena del año.

“No he podido ver si ya pagaron que es lo que ando esperando para poder completar el regalo del amigo secreto que es hoy. Desde temprano estoy tratando de intentar, pero nada de nada”, indicó Yoleida Antúnez.

Asimismo aseveran que la situación con los puntos de pago también se ha vuelto cuesta arriba en las últimas horas y que las tarjetas de débito y crédito no pasan en algunos establecimientos.

“Temprano he dado vueltas para ver si podía comprar o no, pero imposible los puntos se están tardando demasiado y cuando finalmente se da la operación pues es que el punto no pasó”, dijo Francesca Ordoñez.

Hasta ahora la entidad bancaria no ha emitido ninguna información al respecto.

Noticia al Día