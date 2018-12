“¿Y el bono pa’ cuándo?”, portadores del Carnet de la Patria se quejan por no haber recibido el beneficio especial del Niño Jesús

diciembre 26, 2018 - 4:35 pm

Comenzó la entrega del Bono Especial del Niño Jesús por un monto de 10 mil bolívares fuertes, pero las quejas se extienden entre los portadores del Carnet de la Patria, ya que se acerca el Fin de Año, y hasta el momento, el beneficio no ha llegado a todos.

Las dudas se acrecientan entre los ciudadanos, muchos de los cuales ya cuestionan si realmente les llegará el bono que garantizó el presidente Nicolás Maduro para este mes de diciembre. Ante el retraso, se preguntan si el desembolso es para todos por igual o si hay algunos requisitos mínimos para recibirlo.

Según el portal del sistema patria, la bonificación especial iniciará con los milicianos y milicianas, jefes y jefas de Hogares de la Patria, mujeres embarazadas y en lactancia.

“Hablan de los jefes de hogares, pero en vista de que ya va a terminar el mes y no he recibido el bono, me estoy preguntando si eso implica que únicamente se lo van a entregar a este grupo”, dijo María Sarmiento.

“He escuchado de muchas personas a las que ya les llegó y a mi nada. Eso no puede ser porque yo también tengo Carnet de la Patria”, expuso Francisco Medina.

Oficialmente, se maneja que la entrega del bono será gradual. Quienes lo reciban, serán notificados por medio de un mensaje de un texto con el número de cédula de la persona a quien va dirigido el beneficio.

Para poder recibirlo, debe meterse en su plataforma patria, hacer click en “Protección Social”, luego verificar si les llegó el bono, y en caso de haberlo recibido, dar click a “aceptar”. Posteriormente, deben traspasar el monto a su cuenta bancaria.

