Vicepresidenta de Ecuador renuncia a su cargo tras ser investigada

Pese a que este lunes el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le había retirado sus funciones para que afrontara la investigación, Vicuña decidió dimitir para que “no se forme una inestabilidad en el gobierno”. María Alejandra Vicuña es señalada de “presuntos cobros indebidos de dinero cuando era legisladora”.

En su cuenta de Twitter, Vicuña aseguró que no se prestará para que las presunciones en su contra sean utilizadas para crear “un ambiente de inestabilidad en el gobierno o de rumores que apuntan hasta la posibilidad de que renuncie el propio presidente del país, Lenín Moreno”.

“El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna”, escribió en la red social.

Vicuña enfrenta una denuncia de supuesta corrupción relacionada con el cobro ilegal de donaciones a un exasesor suyo, cuando era legisladora entre 2011 y 2013.

El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como Vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna. ¡Toda acción es en beneficio de los ciudadanos! https://t.co/WlWYjJhQAg — Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) 4 de diciembre de 2018

