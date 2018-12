Venezolanos en Colombia llegaron por el Terminal de Maracaibo

diciembre 23, 2018 - 2:16 pm

El Terminal de Pasajeros de Maracaibo, se encuentra lleno de venezolanos que llegan de ciudades de Colombia para pasar Navidad con su familia. Sin embargo, todos coinciden que “solo vinieron por Navidad”.

Maryori Sánchez de 28 años, trabaja en Barranquilla de Mesera y vino a Maracaibo a pasar la Navidad con sus dos hijos y su mamá. “Todavía no me encuentro estable económicamente para llevármelos así que prefiero venir”, comento Sánchez, quien trajo consigo una bicicleta negra y roja que le compró en el vecino país a su hijo menor.

“No podía llegar con las manos vacías”, expresó Maryori, quien además trajo ropa para su mamá y un teléfono inteligente a su hijo mayor. Otros pasajeros llegaron a Maracaibo como primer destino pero en las próximas horas se trasladan a estado del interior del país.

Estos se quejaron de los altos precios de los pasajes y que no salieran más después de las cinco de la tarde. “Ojalá no nos agarre Navidad aquí”, expresó Mirella Ríos, quien se dirige a Caracas y desde las seis de la mañana de este domingo no ha podido salir por falta de buses.

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día