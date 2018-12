diciembre 13, 2018 - 11:11 am

Algunos pasos dados con dificultad, son un enorme logro para un venezolano que se graduó en la Universidad Internacional de Florida, en Sweetwater. Aldo Amenta sufrió un accidente mientras buceaba que lo dejó en silla de ruedas. “Es increíble dar esos pasos hacia algo tan importante, aunque lo que me sucedió no me detuvo y me ayudó a lograr y cumplir mis sueños”, comenta Almenta.

Para ver el video ingrese aquí:

Venezolano en silla de ruedas logra caminar para recibir su diploma universitario

CNN