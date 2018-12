Un textico para el maestro Ciro Alfonso Contreras (Enrique Peña Díaz)

diciembre 21, 2018 - 12:02 pm

El jueves a las 12.40 pm, sentí una gran decepción, por cuanto al llegar a Exequiales Credimara el cuerpo de mi dilecto amigo, maestro, colega, compañero y profesor Ciro Alfonso Contreras, ya no estaba allí

Toqué la puerta y de una vez el vigilante me dijo “Ya se llevaron a Ciro”. Me vio cara de periodista o de amigo de Ciro, porque no tuve necesidad de preguntarle.

Seguidamente me dijo, “ya deben ir llegando al Cementerio El Edén, pero sino tiene carro olvídelo, eso queda en la vía a La Concepción”.

Di media vuelta y tome rumbo al Banco de Venezuela, a la lucha diaria por el efectivo, pero en el camino comencé a pensar en el día que me encontré con Ciro, por primera vez. Yo sabía de él, porque desde que aprendí a leer estoy leyendo Deportes y por supuesto el cuerpo de deportes de Panorama.

“Usted es el que y que sabe mucho de béisbol”, me dijo, porque yo llegué a El regional, diario en el que Ciro era el coordinador de deportes, recomendado por Orlando “Pepita” Muñoz, no el pelotero, el periodista, que también había trabajado en Panorama , pero en ese momento era el Jefe de Información de El Regional.

“Conozco algo de ello y también de baloncesto”, le dije y me ofreció una silla y una computadora. “Siéntese allí y me escribe una crónica de un partido de béisbol”.

Me senté y lo hice, al concluir la leyó y me dijo “En menos de un año usted debe ser el periodista de béisbol de Panorama”.

Eso fue en julio de 1991. En octubre de 1992 recibí el llamado de Panorama y Ciro me dijo “Pronóstico cumplido”.

Pero antes de eso, muchos fueron los días, fines de semana y hasta semanas enteras que compartí con Ciro y nuestro grupo de amigos.

La mayoría de esos compartires fueron en “La Jarra”, allí en el Hotel Astor, frente a la Plaza de la república, el Corte Ingles, Cambuleto y el Claudet, este último quedaba diagonal al hotel y restaurant el Marsico.

Tampoco me puedo olvidar del bar la Selva, quedaba frente al Hospital el Sanatorio, el General del Sur. Aquí llegábamos luego de venir desde la carretera N, de Ciudad Ojeda, donde quedaba la sede de El regional.

Antes de llegar a la Selva parábamos en cuanto depósito de licores encontrábamos en la Intercomunal. Pasando Ojeda, Cabimas, La Rita y finalmente la Selva.

Y lo bueno de todo eso, eran los aprendizajes con Ciro, hablaba hasta por los codos de periodismo, de fútbol, de ciclismo, de béisbol y de cualquier deporte que le pedíamos.

Y las clases de periodismo, con gramática, redacción, ortografía y de cómo hablar bien en público se regaban en cada depósito y bar que visitábamos.

Borracheras con aprendizaje y en cada conversación diez y hasta 20 chistes.

Y casi al terminar cada tertulia no podía faltar su salida desde el medio campo, con la pelota pegaba al pie, dejando a tres y hasta cuatro zagueros regados para entrar al área y dar ese famoso pase de taquito.

Ese era y fue Ciro Alfonso Contreras, el amigo, el maestro, el compañero , el periodista y el profesor de muchos periodistas.

Allá en el cielo seguro que estará caminando el gramado con el balón pegado al pie, desesperado por montarse a una bicicleta o tomar un micrófono para comentar un partido de fútbol.

Y desde Colón y Maracaibo estaremos prestos a escucharlo.

Enrique Peña Díaz