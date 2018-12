Gaitas de Ricardo Cepeda llamado El Colosal a la diáspora

diciembre 23, 2018 - 5:32 pm

Producción audiovisual de Noticia al Día que sirve como mensaje y paseo de reencuentro a los venezolanos que están regados por el mundo desde la voz Ricardo Cepeda.

No están en Maracaibo, se fueron en búsqueda de una mejor calidad de vida para ellos y también para los suyos, y desde el dolor del exilio han hecho de esta gaita un himno sentimental, pues quien sienta a Maracaibo, y hoy no se encuentre en ella, es imposible que no la añore.

La voz que le da vida a este magistral tema de la máxima exponente de la música zuliana, es un hombre que no necesita presentación alguna, pues su solo nombre es un sismo de talento que estremece los cimientos de la gaita: “El Colosal”, Ricardo Cepeda.

Aquel vendedor de flores plásticas que hoy anda con un cuatro en mano cantándole a su patrona la Virgen de Chiquinquirá, se confiesa ante nuestras cámaras y asegura que no existe una despedida entera, pues en donde haya un maracaibero, germina la capital zuliana en el mundo.

La leyenda viva de la gaita reiteró la esencia del gaitero, la inmortalidad de Ricardo Aguirre “El Monumental”, de su enseñanza y baluarte, pero sobre todo la de ser hijo de La Chinita, pues a pesar de los años, continúa sin poder explicar por qué cuando está frente a la Virgen se derrama en lágrimas, llanto, que es un sentimiento que une a todos en los maracaiberos que están en la distancia en un solo latido, un mismo fervor y sobretodo, una inmensa marea de fe, que un día volverá a reencontrarse sobre el mismo suelo.

En esta Navidad, Noticia al Día dedica junto a Ricardo Cepeda, “Un canto a la Diáspora”, un brazo desde la distancia para los hijos de la tierra del sol amada.

Redacción: Luis Fernando Herrera

Cámara: Mysol Fuentes

Edición: Jairo García

Noticia al Día