Trump pide a la OPEP no recortar su producción e insiste en mantener precios bajos

diciembre 5, 2018 - 12:35 pm

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este miércoles a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a no recortar la producción de crudo en su próxima reunión.

A juicio del magnate estadounidense “el mundo no quiere ni necesita que haya precios del petróleo más altos”.

“Ojalá la OPEP mantenga los flujos de petróleo como están, sin restringirlos. El mundo no quiere, ni necesita, que haya precios del petróleo más altos”, dijo Trump en Twitter, en vísperas de la reunión del jueves y el viernes de los países productores en Viena.

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de diciembre de 2018