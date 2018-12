Trump cancela su rueda de prensa en G20 “por respeto” a la familia Bush

diciembre 1, 2018 - 12:03 pm

El presidente estadounidense Donald Trump canceló la rueda de prensa que tenía prevista este sábado en el marco de la cumbre del G20, como una señal de respeto hacia la familia del fallecido exmandatario George H. W. Bush.

“Por respeto a la familia y al expresidente George H. W. Bush, esperaremos a que haya pasado el funeral para ofrecer una conferencia de prensa”, escribió Trump en Twitter.

….However, out of respect for the Bush Family and former President George H.W. Bush we will wait until after the funeral to have a press conference.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de diciembre de 2018