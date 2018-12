Tirotean casa del hijo del alcalde de Jesús Enrique Lossada

diciembre 30, 2018 - 3:45 pm

Delincuentes tirotearon de este domingo 30 de diciembre, aproximadamente a las 12:30 de la medianoche, la casa de Ernesto Mujica, hijo del alcalde bolivariano de Jesús Enrique Lossada, y sobrino del diputado al Consejo Legislativo del Zulia, Edgar Mujica, vivienda ubicada en el sector Lo De Doria de la parroquia La Concepción.

Informó el alcalde que la vivienda recibió aproximadamente 30 disparos, pero que afortunadamente no había nadie y no hubo pérdidas humanas que lamentar. Manifestó su preocupación, pues hace un mes delincuentes le quitaron la vida a su sobrino David Mujica y a Melecio Maparí, miembro del Consejo Comunal Núcleo de Desarrollo Endógeno Palito Blanco, hecho ocurrido en el mismo sector Lo De Doria.

Mujica atribuyó este último ataque a las acciones emprendidas por el Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (SIPEZ), cuerpo que este sábado abatió a Yordenis Antonio Boscán Chourio, apodado El Gordo Causa, quien fungía como líder de la organización delictiva denominada “Anthony Propiedad” y quien sería autor material de la muerte de David Mujica y Melecio Maparí. También denunció que ha recibido amenazas de muerte por redes sociales.

Por su parte, Edgar Mujica dijo, sobre el ataque a la casa de su sobrino, que presumen “que es una guerra en contra nuestra por el trabajo que venimos haciendo en el municipio. Nosotros no tenemos capacidad de respuesta porque no somos delincuentes, quienes nos conocen saben que somos gente trabajadora, productores, y no vamos a responderles con armas sino con gestión”.

