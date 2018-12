The Economist: Venezuela es una lección sombría para el mundo

diciembre 16, 2018 - 7:37 pm

Según un artículo publicado por el semanario The Economist, el pasado 13 de diciembre, al presidente Nicolás Maduro “no le importa si los venezolanos se quedan o se van, prosperan o mueren de hambre”.

Entre duras críticas señalan que “Venezuela ha sido mal administrada y saqueada por sus gobernantes”, y que el presidente Maduro ha sobrevivido a un colapso económico nacional. Es una lección sombría para el mundo”.

Agregan que “el colapso de Venezuela no es el resultado de los bajos precios del petróleo, y aún menos de las sanciones impuestas por los Estados Unidos”; alegan que “otros productores de petróleo han hecho frente a los precios bajos y las sanciones que afectan principalmente a los líderes individuales del régimen”.

“Chávez despilfarró un auge petrolero, tomó prestado imprudentemente (…) Venezuela es ahora el país más endeudado del mundo. Sus obligaciones externas equivalen a cinco veces sus exportaciones”, dicen haciendo referencia a lo expresado por el economista venezolano Ricardo Hausmann.

Afirmó The Economist que una situación como la que se vive en Venezuela “significaría la caída del gobierno”. Aseguró que para evitar esto “Maduro ha tomado precauciones para evitar ser expulsado. Los principales partidos de la oposición están prohibidos, sus líderes en la cárcel, en el exilio o intimidados”.

Destacó que “la tortura de prisioneros es común. La Asamblea Nacional se ha reducido a una organización impotente”.

En el artículo se resaltó que “Venezuela ahora también se parece a Cuba de otras maneras. Aquellos con acceso a dólares pueden comprar libremente. La mayoría depende de las raciones alimentarias estatales, distribuidas a través de una tarjeta”.

Tanto se asemeja Venezuela a Cuba que “la oposición está empezando a parecerse a los grupos disidentes, desorganizados y divididos” de ese país.

