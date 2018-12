Stefany Lavado se contivió en la “Chica Pepsi” en la pasada edición del Sambil Model

diciembre 4, 2018 - 11:41 am

Le reconocida modelo venezolana Stefany Lavado, obtuvo el título de Chica Pepsi 2018 durante la pasada edición del certamen Sambil Model; uno de los más destacados e importantes del país. La gracia, la belleza y la actitud de Lavado, lograron esta banda, conocida como una de las más importantes del certamen, gracias la importancia que tiene la marca Pepsi en el mundo.

Si algo se sabía en el medio artístico, era que Stefany Lavado brillaría y llegaría muy lejos en el Sambil Model; pues la modelo, oriunda de Maracaibo, era la más fotogénica y quien captaba todas las miradas durante sus presentaciones.

“Estoy muy feliz por esta banda. Gracias, Sambil Model, por tantos momentos, por las risas, las caídas, y por presentarme a personas tan lindas y maravillosas que me hicieron la persona más feliz del mundo. Le doy gracias a mi Dios, por cada día enseñarme a superar mis miedos y callar a los que me decían que no podía hacerlo”, manifestó Lavado luego de reconocer el resultado.

Asimismo, agradeció al equipo que la acompañó; especialmente a su madre y manager Gabriela Martínez, pilar fundamental en la carrera de esta súper modelo.

Ser Chica Pepsi es uno de los anhelos más importantes para una modelo venezolana, pues la ganadora debe cumplir con una serie de compromisos publicitarios y laborales con la marca.

Nota de Prensa

