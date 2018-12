Solórzano: Hay 402 presos políticos y todos merecen estar en libertad

diciembre 6, 2018 - 8:03 am

La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), diputada Delsa Solórzano (Unidad/Miranda), afirmó que actualmente hay 402 presos políticos y que todos merecen estar en libertad y pasar las navidades en familia.

Informó que solicitaron a la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, que viniera a Venezuela y que esté atenta de lo que ocurre en el país. “Esta exigencia de que venga la alta comisionada de la ONU no es nueva ya que la petición se viene haciendo desde que Bachelet fue designada en dicho cargo”, dijo.

Recordó que con el alto comisionado anterior también mantuvo permanente contacto y se realizaron varias reuniones en su oficina en Ginebra (Suiza).

Refirió que el diputado Juan Requesens lleva cuatro meses recluido en calabozos de El Sebin violándose su inmunidad parlamentaria.

Explicó la legisladora que en la reciente reunión que tuvieron en el Parlamento europeo con la vicepresidenta de Derechos Humanos, le explicaron el caso Requesens y aseguró en las próximas horas habrá pronunciamiento de europarlamentarios sobre este caso.

La diputada detalló que no tiene con quién conversar para saber si en este mes serán liberados algunos presos políticos. “Nosotros nos pronunciamos es a través de los medios de comunicación, son 402 presos políticos todos merecen estar en libertad y pasar las navidades en familia”, reiteró.

Agregó que recientemente han ocurrido cosas donde el “usurpador Nicolás Maduro se reunió con representantes del gobierno de Corea del Norte; luego vimos a Erdogan, el tirano de Turquía, que vino a Venezuela a hacer negocios con el régimen de Maduro y éste le entregó al estado Bolívar, les dio el oro, el coltán y los minerales. “No sé si Erdogan sabe que se tiene que pelear esos minerales con el ELN”, precisó.

Asimismo añadió que el sindicalista Rubén González fue detenido para que no se conozca lo que está pasando en Ferrominera, estado Bolívar, empresa que se la entregaron a Erdogan a cambio de dinero que va para los bolsillos de los corruptos del régimen.

Dijo que Maduro se fue para Rusia y “entre iguales se entenderán”. Lo cierto es que no hay posibilidad de que haya préstamo para el país sin autorización de la Asamblea Nacional.

En este sentido, aclaró Solórzano que sí quieren que entren ingresos a Venezuela pero no para los bolsillos de los corruptos.

La diputada manifestó que no existe posibilidad de que Nicolás Maduro se juramente nuevamente como presidente de la República el 10 de enero próximo porque él no es presidente. “En caso de que lo haga es un acto de usurpación de funciones. Maduro fue destituido por la AN en enero del año pasado luego de un procedimiento político que se inició con la gestión de Henry Ramos y concluyó con la gestión de Julio Borges, explicó.

Señaló que hay una larga lista de líderes sindicales que han acudido a la comisión por lo de la judicialización del ejercicio de sus derechos, “estamos remitiendo los casos a la Organización Internacional del Trabajo para que los evalúe”, dijo.

Nota de Prensa