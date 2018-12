El Centro de Maracaibo está lleno de gente en búsqueda de remates

diciembre 31, 2018 - 3:32 pm

El Centro de Maracaibo hoy luce como antes casi no se puede caminar en él y es que la gente aprovechó el último día del año para cazar un remate y poder estrenar alguito

Apenas unos meses han pasado desde la intervención en el Casco Histórico de la ciudad de Maracaibo, los fiscales de la Alcaldía de Maracaibo junto a cuerpos de seguridad están en cada esquina y con ellos hoy están los compradores y es que tras la reestructuración del mismo pocas fueron las opciones que quedaron para comprar y con ellas las ofertas.

Buscando estrenos

Maritza Quintero recorrió la mayoría de los negocios que hoy lucen la avenida Libertador, busca comprar lo que el 24 de diciembre no pudo estrenar y hasta el momento de la nota seguía sin conseguirlo.

“El 24 cuando vine por los zapatos no bajaban de 15 mil bolívares, hoy cuestan 23 mil bolívares, casi que el doble, tengo que ir buscando porque lo que soy yo no pienso pasar el Año Nuevo sin estrenarme alguito, pa’ llamar aunque sea la prosperidad”, dijo Quintero.

“Dios mío las verduras pa’ la ensalada”

Asimismo, están quienes buscan los últimos detalles no solo de ropa sino también de comida y es que las verduras para hacer las deliciosas ensaladas y acompañarlas con el plato típico de la fecha- quienes hayan podido hacerlo- también se siente hoy.

“La plata me llegó fue ayer tarde por el problema de los bancos y me tocó venir hoy a comprar, si te digo que apenas es que voy a hacer hallacas no te vayáis a caer pa’ atrás, solo que todo se puso más caro y apenas es que puedo”, dijo Gloria Márquez.

Puntos lentos

Muchos usuarios critican que por la fecha los puntos de ventas estén con más problemas que nunca, denuncian que la lentitud en los mismos ha sido muy aguda y que en la mayoría de los establecimientos el panorama es básicamente el mismo.

“Hoy reina el efectivo porque los puntos no están pasando, la gente anda como loca busca que busca para poder andar. Tocará seguir buscando porque dicen que las plataformas están graves”, aseveró Maite Ramírez.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Carlos Robertson

