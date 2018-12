Sheryl Rubio se confiesa enamorada oootra vez

diciembre 15, 2018 - 6:17 pm

Las redes se estremecieron con la noticia: Sheryl Rubio se confiesa feliz y enamorada; lo cual pondría el punto final al drama que significó el final de su relación con el cantante Lasso.

“Me prometí a mi misma que no me volvería a enamorar pero son las 4 de la mañana, no hemos parado de reír, ninguno de los dos se quiere ir a su casa y me di cuenta que por primera vez en mucho tiempo no me sentía así de feliz”, escribió la venezolana en su cuenta de Twitter, sin especificar quien logró conquistar su corazón y devolverle la sonrisa.

El 24 de octubre pasado, Sheryl anunciaba, a través de su canal de Youtube, el fin de la relación de siete años con Andrés Lazo, afirmando que se había dado en buenos términos.

Días más tarde, entre lágrimas, confesaba que el cantante se había comportado “como un patán” y habría “pisoteado su reputación” al hablar mal de ella con terceros. Además se quejó de que Lasso la había bloqueado por todos los medios posibles, negándose a tener una última conversación.

Sin embargo, parece que Cupido volvió a tocar las puertas de la actriz venezolana y sus días de soltería duraron muy poco.

Noticia al Día