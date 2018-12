Las 4 dudas más comunes sobre el sexo - Noticia al Día

diciembre 5, 2018 - 12:19 pm

Las dudas más comunes sobre el sexo. Muchas personas tienen inquietudes cuando se trata de sexualidad, pero la mayoría no se atreve a preguntar por vergüenza o simplemente, porque consideran que “no es tan importante”.

Si alguna vez has tenido inquietudes al respecto, hoy te daremos a conocer las 4 dudas más comunes sobre el sexo, así como también respuestas con las que podrías estar de acuerdo (o no), dependiendo de tu percepción. No se trata de concretar, sino de ayudarte a tener una perspectiva que pueda completarse con la que ya tienes.

¿Cuántas veces es normal tener sexo a la semana?

Esta es una duda que se presenta en todas las parejas. Los que recién comienzan suelen ser más apasionados. Para los hombres el sexo además del placer, los hace sentirse valorados en el sentido que estimula su ego, al saber que satisfacen sexualmente a su pareja.

En el caso de las mujeres, es diferentes no es una cuestión de ego, sino un momento de conexión muy íntima con su pareja. La realidad es que no existe un número “ideal” o determinado. Pueden hacerlo cuantas veces quieran a la semana, siempre y cuando ambos deseen hacerlo.

¿Puedo moldear a mi gusto a mi pareja?

En el plano sexual, hombres y mujeres seguimos siendo muy distintos. Los hombres, por ejemplo, suelen ser más insistentes para tener sexo. Sin embargo, por medio de ruegos vacíos no siempre logran su objetivo.

A las mujeres les gusta sentirse apreciadas y valoradas. Si cada vez que salen, por ejemplo, él asume que terminarán teniendo sexo y se comporta de una manera muy carnal, podría provocar todo lo contrario.

¿Tener sexo por internet con otra persona es ser infiel?

En la actualidad, el cibersex es algo muy común debido a las facilidades de la tecnología. Se pueden enviar fotos, mensajes eróticos e incluso videollamadas de índole sexual. ¿Pero qué pasa si lo haces con alguien que no es tu pareja?

Si esto es una práctica que te resulta atractiva, intenta involucrar a tu pareja. Esto los podría ayudar a tener una mayor conexión y cercanía. Hacerlo con otra persona sí podría ser considerado como infidelidad y podría provocarte sentimientos de culpabilidad en el futuro.

¿Cómo puedo recuperar el deseo sexual?

Al llegar a cierta edad, te puedes dar cuenta que tus ganas de tener sexo son muy bajas si las comparas a las de tu juventud.

Para recuperarlas debes excitar a tu cuerpo no de forma brusca, sino suavemente para estimular el deseo. Una buena opción es mediante los masajes corporales. Hacerlo en pareja es una de las mejores opciones para encender la pasión y volver a recuperar ese deseo y disfrutar de tu sexualidad al máximo.

