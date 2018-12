Series 2019: los estrenos más esperados y las que llegan a su última temporada

diciembre 30, 2018 - 10:18 am

Comienza un nuevo año y los fanáticos de las series esperan ansiosos los estrenos y las nuevas temporadas de sus producciones favoritas. Algunos, se preparan para despedir una historia que los atrapó y que en 2019 tendrá su último capítulo.

Estas son algunas de las ficciones más esperadas:

True Detective (HBO)

La tercera temporada de True Detective de HBO se estrenará el domingo 13 de enero y estará protagonizada por el ganador del Oscar Mahershala Ali. La creación original de Nic Pizzolatto (The Killing) se centrará en Wayne Hays (Mahershala Ali), un detective que sigue el caso de un secuestro de dos niños.

El elenco lo completan: Carmen Ejogo, Stephen Dorff, Mamie Gummer y Scott McNairie. En tanto, Jeremy Saulnier, Daniel Sackheim y Pizzolatto están a cargo de la dirección.

Game of Thrones (HBO)

La llegada del invierno de Game of Thrones ya tiene fecha. HBO reveló que la octava y última temporada de la serie se estrenará en abril de 2019. Consistirá de seis episodios, pero de tamaño extralargo. Cada entrega tendrá más de una hora de duración, según confirmó en noviembre uno de los directores del show, David Nutter.

Big Little Lies (HBO)

Big Little Lies, la aclamada miniserie estrenada en 2017 por HBO, regresa a la pantalla chica con Reese Whiterspoon, Nicole Kidman, Laura Dern y Shailene Woodley.

Aunque aún no tiene una fecha oficial de estreno, sí está confirmado que se sumará Meryl Streep, quien encarnará a Mary Louise Wright, la mamá de Perry Wright (Alexander Skarsgård), que buscará respuestas tras la violenta muerte de su hijo.

Orange is the new Black (Netflix)

“Después de siete temporadas, es hora de salir de la cárcel”, dijo la creadora del programa, Jenji Kohan. Al parecer, la séptima y última temporada de esta serie ambientada en una cárcel de mujeres llegará probablemente en junio o julio, al igual que las entregas anteriores.

Mindhunter (Netflix)

Ambientado en los años 70, Mindhunter sigue al agente del FBI Holden Ford (basado en la vida real de John E. Douglas) y su compañero Bill Tench mientras viajan por EEUU entrevistando a algunos de los asesinos en serie más depravados de la época en un intento por comprender su mente.

Jonathan Groff vuelve como el agente especial Holden Ford, Holt McCallany como el agente especial Bill Tench y Anna Torv como la psicóloga Wendy Carr.

La aclamada serie producida por David Fincher aún no tiene fecha de estreno.

The Umbrella Academy (Netflix)

Ellen Page es la protagonista de esta adaptación del cómic de Gerard Way sobre varias personas con superpoderes que, cuando eran jóvenes, asistieron a una escuela especial para aprender a utilizar sus habilidades. Años después, se reúnen de nuevo para resolver el caso de la muerte de su padre adoptivo, y fundador de la academia. Se estrena el 15 de febrero.

Good Omens (Amazon Prime Video)

Una mini serie de seis episodios de ciencia ficción de Neil Gaiman yTerry Pratchett. El apocalipsis está llegando y la humanidad está condenada, pero un ángel (Michael Sheen) y un demonio (David Tennant) se unen para intentar sabotear el fin del mundo.

Mr.Robot (Amazon Prime Video)

La serie Mr. Robot, que lanzó a la fama al actor Rami Malek, llega a su fin con su cuarta temporada. Después de tomarse un año libre para trabajar en Homecoming, el visionario director Sam Esmail regresa para el final del show, que aún no tiene fecha de estreno.

The Crown (Netflix)

Adiós, la reina Isabel II de Claire Foy. Esta nueva entrega de The Crown tiene a Olivia Coleman en el papel del monarca británica mientras la serie avanza en los años 60 y 70.

Helena Bonham Carter retomará el papel de princesa Margarita que hasta ahora interpretaba Vanessa Kirby mientras que Tobias Menzies será Felipe de Edimburgo.

Stranger Things (Netflix)

Hasta el momento la único que tienen los fanáticos es un teaser de la tercera temporada de Stranger Things en el que no aporta ninguna nueva imagen pero sí una información muy relevante: el título de todos y cada uno de los ocho episodios. Una filtración apunta al viernes 28 de junio como fecha concreta de estreno, pero Netflix no lo confirmó.

Catch-22 (HULU)

Protagonizada y producida por George Clooney, la miniserie de la cadena Hulu es una adaptación de la novela homónima de Joseph Heller. Además, tendrá como parte del reparto a Hugh Laurie, Kyle Chandler y Christopher Abbott. El estreno está previsto para mediados de 2019.

The Politician (NETFLIX)

Ryan Murphy, el creador de grandes producciones como Glee, American Horror Story y American Crime Story, estrenará en Netflix una nueva comedia sobre un joven político que en cada temporada buscará conseguir un nuevo cargo.

Ben Platt es el protagonista de la serie, que contendrá números musicales en varios de sus episodios y y contará con la participación de Jessica Lange, Gwyneth Paltrow, Zoey Deutch, Lucy Boynton y Laura Dreyfuss. Pese a que aún no vio la luz el proyecto, Netflix ya encargó una segunda temporada.

Untitled Morning Show (APPLE)

Apple causó gran revuelo cuando anunció que Jennifer Aniston y Reese Witherspoon serán las protagonistas de una nueva producción. Quienes fueron hermanas en Friends, actúan y producen esta ficción, escrita por Jay Carson (House Of Cards). También contará con la actuación de Steve Carell.

WATCHMEN (HBO)

Entre el elenco confirmado aparece Regina King, quien participó en The Leftovers, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., entre otros

