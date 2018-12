Secuelas de la última relación de Megan Markle la colocan nuevamente en el tapete del escándalo

diciembre 10, 2018 - 1:43 pm

Los familiares de Meghan Markle compiten por el foco de atención. Su media hermana, Samantha Markle, no solo planea lanzar un libro completo sobre la ex actriz, sino que su padre Thomas Markle ahora está exponiendo detalles más íntimos de su relación con su hija.

Thomas, que ha insultado a la familia real en múltiples ocasiones, está en una campaña pública para que Meghan vuelva a hablar con él, y acaba de dar una entrevista al Daily Mail.

El padre de la estrella de la serie Suits emitió otras sinceras disculpas públicas a su hija, revelando que le ha enviado docenas de mensajes de texto y no ha recibido respuesta.

Markle, de 74 años, afirmó que ha sido “excluido” de la familia real británica desde que la relación con su hija se tensó después de la boda real en mayo pasado en Windsor.

Thomas, que reside en México desde que se retiró de la industria, reveló que intentó acercarse a su hija muchas veces, enviándole mensajes, pero que nunca recibió respuesta. “Me ‘congelaron’ y no puedo permanecer en silencio”, dijo Markle a la publicación.

“Hice docenas de intentos por comunicarme con mi hija por medio de mensajes de texto y cartas, pero ella y Harry han puesto un muro de silencio”, continuó.

“Le he suplicado que levante el teléfono. Incluso le entregué personalmente una carta a Doria (madre de Meghan) preguntándole por qué nuestra hija no me habla”, añadió.

El retirado director de iluminación de Hollywood ha sido ignorado en gran parte por su hija tras el embarazoso incidente fotográfico que protagonizó días antes de su enlace.

Pero las declaraciones de Thomas a la prensa vuelven a poner a la duquesa de Sussex en el centro de la polémica y dejan en claro que la relación entre ellos va de mal en peor.

Thomas Markle reveló que en la primera boda la ex actriz con el productor Trevor Engelson repartió bolsitas con marihuana a sus invitados en una ceremonia de dos días llevada a cabo en Jamaica en 2011. “Planeó todo, hasta el más mínimo detalle”, detalló Thomas.

Markle y Engelson se separaron en agosto de 2013, después de solo dos años de matrimonio, citando “diferencias irreconciliables” en los papeles de divorcio.

