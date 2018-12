Se registra una caída masiva de Facebook en varios países

diciembre 5, 2018 - 1:00 pm

Una caída masiva de Facebook se ha registrado este miércoles en varios países de Europa. El error se produjo alrededor de las 14.00 (hora GMT) y ha sido detectado por el portal Downdetector.

El fallo en funcionamiento de la red social ha sido denunciado por usuarios de países como Dinamarca, Portugal, Rusia, el Reino Unido, Polonia y Hungría.

Los usuarios no pueden iniciar sesión ni entrar en sus cuentas, o tienen problemas al intentar abrir la página. Aquellos que han intentado en las últimas horas acceder a la red social de Mark Zuckerberg han visto el siguiente mensaje: “Se produjo un error inesperado. Por favor, intente iniciar sesión de nuevo”.

Los internautas pronto han acudido a Twitter para expresar sus quejas sobre el fallo, donde ha comenzado cobrar popularidad la etiqueta de la caída de la plataforma: #facebookdown. Numerosos usuarios en las redes sociales creen que el fallo puede deberse a un ‘hackeo’.

No! Not now! I have work to do and only 1 hour to do it in! #Facebook #facebookdown pic.twitter.com/re1oHjRJtF

— Katy Henson (@socialchestnut) 5 de diciembre de 2018