“Se le declara en buena salud”: Revelan nuevos detalles de la muerte de niña guatemalteca en EE.UU.

Jakelin Caal, una niña guatemalteca de siete años, falleció por deshidratación y ‘shock’ el pasado 8 de diciembre mientras se encontraba bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. El organismo tardó casi una semana en anunciarlo, cosa que ha generado una serie de preguntas sobre el trabajo de las autoridades migratorias del país.

Esta es la cronología de los hechos que precedieron al fallecimiento de la pequeña, que según su padre no había comido ni bebido nada durante días antes de cruzar la frontera.

La menor y su padre formaban parte de un grupo de 163 migrantes que llegaron al puerto de entrada en Antelope Wells (Nuevo México, EE.UU.), que estaba cerrado por la noche.

El grupo se entregó a los agentes de la Patrulla Fronteriza en una pequeña base situada en la misma localidad.

De ahí fueron transportados en un autobús a la estación más cercana de la Patrulla Fronteriza, al sur de la ciudad de Lordsburg, a unos 150 kilómetros.

Durante el viaje de dos horas, la niña empezó a vomitar y tener convulsiones. Al llegar al destino, ya no estaba respirando. Fue reanimada por médicos y luego transportada en helicóptero a un hospital en El Paso.

Cuatro agentes para 163 migrantes

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU., Kevin McAleenan, aseguró este viernes que los agentes “hicieron todo lo posible” para salvar a la niña, informa AP. No obstante, admitió que aquel día había solo cuatro agentes trabajando con los 163 migrantes, incluidos 50 niños no acompañados, y solo un autobús para llevarlos a la estación de Lordsburg.

Los protocolos que siguieron los agentes no los hicieron detectar ningún signo de peligro hasta que fue demasiado tarde, según destacó el funcionario.

De acuerdo con la CBP, la niña parecía sana y su chequeo inicial no reveló problemas de salud. Su padre, que según las autoridades estadounidenses habla español, firmó un formulario que indicaba que su estado de salud era bueno. Por su parte, un funcionario guatemalteco aseveró que el idioma nativo de la familia es una variante del maya.

Según los oficiales de la CBP, Jakelin y su padre fueron retenidos en la instalación, provista con comida y agua, pero sin asistencia médica. Al ingresar ahí junto con otros migrantes, los agentes les leyeron un formulario de admisión.

De acuerdo con ese formulario, obtenido por el medio, la niña no mostró signos de enfermedad. No estaba sudando, no tenía temblores, ictericia o trauma visible y disponía de claridad mental. “Se le declara en buena salud”, concluía el documento, firmado aparentemente por el padre de Jakelin.

