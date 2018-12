Colas de gasolina en la ciudad de Mracaibo y San Francisco

diciembre 16, 2018 - 3:23 pm

Las colas de gasolineras en Maracaibo tienen este domingo un descanso según lo que denuncian los usuarios pues no hay gasolina en ninguna

Ayer el panorama parecía como si fuese el último día de gasolina y este domingo la realidad no estuvo muy alejada de lo que se esperaba y es que las grandes estaciones de servicio de la ciudad de Maracaibo amanecieron como se esperaba: solas y sin colas.

Tras un recorrido que realizó el equipo de Noticia al Día por la ciudad se percató la ausencia de usuarios y ante esto los bomberos de las estaciones aseguraron que las reservas de combustible se acabaron haciendo que muchos migraran a San Francisco para poder tanquear en las que todavía permanecen activas.

“No hay, lo que hay es fallas de distribución y por eso la gran mayoría de las gasolineras están vacías. Esto está así casi que en todos lados. La gente anda desesperada porque ayer no pudieron echar”, dijo Francisco Quintero.

“No hay voltaje suficiente para activar las maquinas”

Sin embargo en algunas que también permanecen cerradas la información suministrada por los trabajadores es que la variación de voltaje no permite la distribución del combustible por lo que las cadenas de cierre se encuentran extendidas.

“Aquí estamos cerrados, pero es porque no llega la energía suficiente para que se activen las maquinas. Hasta ayer pudimos, pero hoy no. No hay voltaje suficiente para activar las maquinas. Las maquinas no encienden y mientras eso pase pues no se podrá. Yo igual tuve que venir a cumplir horario”, dijo José Castillo trabajador de una bomba de gasolina al norte de Maracaibo.

“300 sino no pasáis”

A la par del escenario también se suma que en las pocas estaciones en las que si hay combustible y el aparente buen funcionamiento eléctrico en las mismas, algunos de sus trabajadores, según lo denuncian algunos usuarios, se han dado a la tarea de cobrar por poder pasar a las estaciones. La situación tiene incomodo a más de uno.

“No puede ser que estén cobrando tanto nada más por pasar, lo que te dicen es ‘300 sino no pasáis’. Mucha gente está avalando esa sinvergüencería y lo pagan. Esto no es lo que debe pasar, la gente debe hacer su cola normal, aunque realmente la idea es que nadie tenga que hacer ninguna cola”, dijo Luis Faneite mientras hacia la cola de gasolina.

Pese a la problemática ningún ente gubernamental ha informado sobre esta situación que hoy afecta a los conductores de la ciudad.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día