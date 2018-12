Sala evalúa apelación a la prisión preventiva de Keiko Fujimori

diciembre 15, 2018 - 12:57 pm

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial comenzó a evaluar este sábado, desde las 9:00 a.m., la apelación a la prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori y otros allegados al partido Fuerza Popular.

De acuerdo a información del Poder Judicial, en la audiencia programada también se revisará la apelación a la prisión preventiva de Jaime Yoshiyama, Ana Herz de Vega y Pier Figari.

Desde el penal de Santa Mónica, Keiko Fujimori toma la palabra en la audiencia. La lideresa de Fuerza Popular insistió en que no se le ha seguido el debido proceso y recalcó que siempre ha colaborado con la justicia. “No he pedido asilo como algunos me lo han sugerido”, expresó.

Noticia al Día