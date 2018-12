Rusia instaurará base militar en isla venezolana La Orchila

diciembre 17, 2018 - 7:01 pm

Según la agencia de noticias rusa TASS, las autoridades de ese país decidieron instaurar una base militar en la isla venezolana La Orchila, ubicada a 200 kilómetros al noreste de Caracas.

“Es la idea correcta incluir a Venezuela en misiones de aviación de largo alcance”, dijo el experto militar Shamil Gareyev, quien agregó que “nuestros bombarderos estratégicos no solo no tendrán que regresar a Rusia cada vez, sino que también no realizarán reabastecimiento de combustible aéreo en una misión de patrulla en las Américas. Nuestros aviones Tu-160 llegan a su base en Venezuela, realizan vuelos, ejecutan sus misiones y luego se reemplazan de forma rotativa. Así es como debe hacerse”.

Se maneja que los bombarderos rusos que llegaron recientemente a Venezuela son parte de esta iniciativa.

Noticia al Día / TASS