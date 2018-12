Rosmit Mantilla dice que recibió amenazas de Timoteo Zambrano antes de ser liberado

diciembre 10, 2018 - 5:01 pm

Este lunes, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Táchira, Rosmit Mantilla, quien se encuentra exiliado en Francia, dijo que fue amenazado por el dirigente político, Timoteo Zambrano, para que no denunciara las torturas que ocurrían en el Sebin de El Helicoide.

A través de una entrevista concedida para Tv Venezuela, Mantilla indicó que lleva alrededor de un año en el país europeo, además en el marco del día de los DDHH, aseveró que quiere hacerle saber a Francia, “que no solo son presos los que están en el Sebin, sino los 30 millones de venezolanos que viven bajo el régimen de Nicolás Maduro“.

En ese sentido, detalló los hechos que vivió en dicho recinto penitenciario, y manifestó que “hoy el Sebin es un nido de sinvergüenzas que extorsionan y están involucrados con temas de narcotráfico, además que en ese lugar, se comercia con la vida de los seres humanos”.

Por su parte, soltó que poco antes de ser liberado fue amenazado por Timoteo Zambrano: “estuve cerca de ocho días en silencio porque a minutos de ser liberado, recibí un mensaje de Timoteo Zambrano, que decía que si yo no me callaba la boca, mi compañero Gilberto Sojo, no iba a ser liberado y más nunca lo iba a ver”.

Además dijo que uno de los motivos por los que decidió no volver a Venezuela fue porque recibió presiones de lado y lado para que no hablara de la tortura en Venezuela. “Yo fui intimidado por Timoteo Zambrano, vía mensaje de texto”.

Sumarium