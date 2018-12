Rosa Mármol desmintió acuerdo entre AD y UNT para reconocer a Maduro el 10E

diciembre 20, 2018 - 2:56 pm

La abogada y exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, desmintió que se planee un acuerdo entre la bancada de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo para que Nicolás Maduro sea reconocido por la Asamblea Nacional el 10 de enero.

“Recibí una llamada de Guaidó que le agradezco, en la cual me asegura que en el ejercicio de su presidencia en la Asamblea Nacional , Maduro no será reconocido como presidente de Venezuela. Igualmente me asegura que es falso el acuerdo al cual hice referencia en anterior tweet”, rectificó Marmo vía Twitter.

Este miércoles la abogada publicó un mensaje a través de la red social en la que afirmó dicha información, además también señaló que “en agosto se harían elecciones generales y en los dos primeros meses del año se nombraría un nuevo Consejo Nacional Electoral”.

Noticiero Digital