Reuters: Acreedores de Venezuela exigen el pago de una fianza de $ 1.5 mil millones en incumplimiento de pago – abogado

diciembre 17, 2018 - 5:18 pm

Un grupo de acreedores exigió el pago de un bono venezolano de 1.500 millones de dólares en incumplimiento de pago, dijo el lunes su abogado, dando inicio a un tan esperado enfrentamiento entre los acreedores y la nación opacada por la crisis.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro y las empresas estatales deben casi $ 8 mil millones en intereses impagos y capital luego del incumplimiento de este año de los bonos en medio de un colapso hiperinflacionario de la otrora economía socialista del país.

Cinco fondos de inversión han exigido que Venezuela pague el principal y los intereses pendientes de su bono VE018389347 = 2034, dijo Mark Stancil, de la firma de abogados Robbins Russell, con sede en Washington, que representa al grupo. Es el primer paso en una potencial campaña legal de los acreedores para recuperar sus inversiones.

La decisión podría desencadenar esfuerzos similares por parte de inversionistas que mantienen $ 60 mil millones en bonos pendientes emitidos por Venezuela y la petrolera estatal PDVSA [PDVSA.UL]. Eso podría allanar el camino para una disputa de acreedores similar a la que sacudió a Argentina durante una década.

“Desafortunadamente, la República dejó de pagar estos bonos y está en incumplimiento”, escribió Stancil en un correo electrónico. “Por lo tanto, mis clientes han ejercido sus derechos contractuales para proteger sus intereses, y los de sus inversionistas, ante el hecho de que la República no haya cumplido con sus obligaciones”.

Los inversionistas tienen bonos con un valor nominal de alrededor de $ 380 millones, dijo, sin identificar los fondos. Venezuela no ha realizado alrededor de $ 140 millones en pagos de intereses sobre el bono, según datos de Refinitiv.

Funcionarios del Ministerio de Información, Ministerio de Finanzas y Banco Central de Venezuela no respondieron a una solicitud de comentarios.

La medida, conocida como “aceleración”, significa que el bono en cuestión debe pagarse inmediatamente, pero en la práctica es poco probable que Venezuela lo haga y podría requerir años de litigios antes de que los inversores recuperen su dinero.

El grupo aún no ha presentado su demanda ante los tribunales de Nueva York, que regulan los términos de la disputa relacionada con el bono en cuestión, según Stancil.

Dijo que el grupo presentó la solicitud de aceleración al Banco de Nueva York Mellon Corp ( BK.N ), el agente fiscal para el bono, el 6 de diciembre. También notificó a David Syed del bufete de abogados Dentons, que representa a Venezuela, agregó. .

Bank of New York Mellon no quiso hacer comentarios y Syed no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Los inversores que tienen bonos de PDVSA y Venezuela en incumplimiento han tomado hasta ahora algunos pasos concretos en respuesta al incumplimiento. Los acreedores no creen que Maduro esté dispuesto o sea capaz de llevar a cabo un proceso de reestructuración a pesar de que él ha dicho que quiere hacerlo.

El movimiento de aceleración coincide con una reciente ola de actividad entre otros acreedores venezolanos, incluido un grupo que la semana pasada dijo que había contratado al bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP para asesorar sobre alternativas estratégicas.

Crystallex, una compañía minera canadiense que está buscando recaudar $ 1.4 mil millones en compensación por la toma de control estatal de sus activos hace una década, contrató al banco de inversiones Moelis & Co para que lo asesorara sobre la posible venta de Citgo [PDVSAC.UL], la refinería estadounidense de PDVSA. subsidiario.

Los bonos de Venezuela y PDVSA durante años han proporcionado rendimientos jugosos debido a los altos precios del petróleo, lo que los convierte en el pilar de los fondos de bonos de mercados emergentes que querían superar al mercado.

Después de que la mayoría de ellos incumplieron, los bonos ahora se negocian con un descuento de más del 70 por ciento, mientras que la mayoría de los bonos de PDVSA están marcados hacia abajo en más del 80 por ciento.

Maduro dijo que las sanciones financieras de EE. UU. Han impedido que Venezuela y PDVSA realicen pagos oportunos.

Los inversores han notado que PDVSA ha realizado pagos de intereses sobre varios bonos, incluida la emisión de 2020 que está respaldada por acciones de Citgo.

Los grupos de ayuda estiman que entre 1,6 y 2 millones de venezolanos abandonarán el país a fines de este año para escapar de la hiperinflación y la extrema escasez de alimentos y medicamentos.

Reuters