Representantes denuncian irregularidades en la Gala Anual de la academia Jazz Ballet del Zulia

diciembre 1, 2018 - 1:20 pm

Representantes de la academia de danzas Jazz Ballet del Zulia denunciaron irregularidades para la Gala Anual que se celebrará el 7 y 8 de diciembre de este año. Según reveló una fuente anónima a Noticia al Día, se estaría condicionando la venta de siete entradas al evento por alumna, el costo de las mismas se ubica en 15 dólares cada una.

Durante la semana pasada se les entregó un comunicado en donde se les informa que deben cancelar las cuotas para que las niñas puedan presentarse en el evento final.

Algunos de los representantes manifestaron que no pueden asumir dichas cuotas por los gastos que les acarrea el día a día, además de los implementos y vestimentas de baile de las menores. “Si no acepto estás condiciones mi niña no bailará pese a que ya compre los trajes para la presentación anual y pagué la mensualidad a tiempo”.

Asimismo, declararon que han hecho esfuerzos para comunicarse con la directora del Jazz Ballet del Zulia, Iris Fuentes, sin haber obtenido respuestas hasta ahora. “Nos dijeron que los precios están manifestados en dólares porque el Teatro Baralt cobra en moneda extranjera”.

Noticia al Día