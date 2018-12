Quirófanos y ascensores del Hospital Universitario de Maracaibo

diciembre 28, 2018 - 7:23 pm

Para la nueva autoridad del conocido “Gigante de la Salud de Occidente” nada es más prioritario que este centro de salud tenga total funcionamiento

Mervin Urbina, médico cirujano internista y reumatólogo, es el nuevo director que ocupa la línea 22 de autoridades en ese cargo en los 58 años del Hospital Universitario de Maracaibo; él tomará posesión el próximo 3 de enero.

La nueva autoridad tiene identificada las debilidades de este centro y entre ellas están: el déficit de ascensores, la remodelación del área de emergencia, los problemas de las calderas para la actividad en varias de las dependencias, aunado al sistema eléctrico forman parte de la lista de tareas pendientes en su gestión.

“En materia de remodelación hay que terminar la emergencia, porque es modernizada, hay muchos problemas con los ascensores que es mi tarea principal, el problema de los ascensores es sumamente grave, pero lo vamos a solucionar, el problema de las calderas porque si no funcionan debidamente no hay vapor para la cocina, para los laboratorios, para bacteriología, para esterilizar el instrumental quirúrgico y así sucesivamente. Mejorar el sistema eléctrico que viene de la calle y el propio del hospital, esos son los grandes problemas. Solamente hay tres o cuatro quirófanos activos de 22 quirófanos, ese es otro de los propósitos”, indicó Urbina.

Migración galena

Para Urbina la gran fuga de médicos es una cuesta arriba que no le amilana, pues asevera que lo importante es trabajar con los recursos existentes y presentes. “Los médicos que nos hemos quedado aquí todavía pensando y creyendo en un mejor país, luchando por nuestro hospital, si creemos y pensamos que vamos a echar para adelante el hospital. Cada quien tiene sus razones para irse del país, yo hice lo contrario y desde que regresé me dediqué al hospital y a mis pacientes, aquí estamos y aquí seguimos (…) Con los que estamos debemos comenzar a arrancar, a actuar el hospital en un porcentaje bastante grande. Aquí existen muchos posgrados y muchas especialidades y con lo que tenemos debemos atender nuestra población. Porque queremos avanzar”, precisó.

“Activemos el hospital como si estuviésemos en guerra”

Para este galeno es primordial la participación de todos los actores en el mejoramiento de las atenciones que se prestan en este hospital, para ello no escatima en recibir la ayuda de los diferentes entes para hacer nuevamente de este centro de salud la referencia médica del occidente de Venezuela.

“Yo creo que menos, se trata de avanzar yo soy muy exigente y si tomo esta designación es porque creo que sí lo voy a lograr, así como dicen que no se puede vivir en el país, que con un sueldo no se vive, que estamos en guerra, bueno, si estamos en guerra, activemos el hospital como si estuviésemos en guerra, con lo que su población los mantiene. La misma población es la que ayuda porque no tenemos para cubrir tanto gasto, tanta atención a tantos pacientes, sí la población no ayuda-yo he estado en muchos países donde la salud no es como acá, allá si no tienes dinero no te atienden- así que si nos ayudan los familiares con los insumos que ellos puedan para poder mantener el hospital funcionando”, aseveró.

Adelantó que el año iniciará con un presupuesto deficiente, pero que tratará de alargarlo en todo lo que se pueda con el impulso de la Gobernación del Zulia que acotó les ha ayudado en muchos aspectos, también de parte de las alcaldías y entes gubernamentales con el fin de mantener el hospital no solamente abierto sino avanzando, ya que manifestó que el mismo necesita medicina de avanzada, y que pata esto cuentan con muchos médicos que apuestan por el hospital.

“No solamente el Gobierno Nacional nos ha ayudado con los insumos, sino también la Gobernación del Zulia, sobre todo en lo que es la alimentación para los pacientes, el gobernador Omar Prieto no ha ayudado bastante, en la remodelación de algunas áreas y la doctora Omaira Prieto también con algunos insumos y ahora en diciembre que se les trajo regalos a los niños”, agradeció Urbina Prieto.

Sahum va a la comunidad

Reiteró que hasta ahora han realizado jornadas en las comunidades y otros municipios, con un excelente equipo médico con el fin de llevar salud a las poblaciones y que se intensificarán para este 2019. “Apenas hoy comenzó la comisión de enlace para saber quiénes se van a encargar de cada departamento, por supuesto no es que vamos a llegar quitando a uno para poner a otro, todo el que lo haya hecho bien se queda allí en su sitio de trabajo, traté de escoger al mejor de cada una de todas las gestiones anteriores”, sentenció.

Dato histórico

Vale recordar que en dos oportunidades Maracaibo ha sido nombrada como la “Ciudad Científica de Venezuela” por los eventos que han ocurrido en ese hospital como el primer trasplante de riñón y el nacimiento de los quíntuples Prieto Cuervo. Este cetro de salud se llamaría Hospital Clínico Joaquín Esteba Parra, porque la idea original de la creación de un hospital para esa zona fue de este científico.

Sin embargo, con acuerdos con la Universidad del Zulia se convirtió en la “Meca de la Medicina en Venezuela”. En 2017 alrededor de 30 mil personas circulaban diariamente dentro de este hospital entre pacientes, familiares y visitantes.

Luis Fernando Herrera

Fotos: José López

