Quién es Vanessa Ponce, la primera mexicana en ganar Miss Mundo 2018

View this post on Instagram

“Entre más conozcas tu pasado mejor preparado estarás para el futuro” -Theodore Roosevelt Mi abuela me enseñó a amar nuestro pasado, nuestra cultura, el respeto de las lenguas…pero sobre todo a no dejarlas morir. Regresé al lugar donde ella fue feliz, donde nació su pasión…Teotihuacan siempre estás en mi corazón. ———————————— “The more you know about the past, the better prepared you are for the future” -Theodore Roosevelt My grandmother taught me to love our past, our culture, to respect our language…but most of all, to not let them die. I came back to the place that make her happy, where her passion for Mexico started…Teotihuacan you are always in my heart. #missmexicoorg #missworld #visitmexico