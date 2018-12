Secuestro de la maracaibera sobrina de Gabriel García Márquez

diciembre 17, 2018 - 3:17 pm

Fueron 119 dolorosos días para la familia de Gabriel García Márquez que se mantuvo en la más completa incertidumbre por el secuestro de Melissa Martínez

La venezolana Melissa Martínez García de 34 años, quien es sobrina nieta del escritor de Cien años de soledad, desapareció el pasado 20 de agosto, sin dejar rastro alguno, en el departamento de Magdalena, en Colombia.

Su desaparición fue notificada rápidamente a las autoridades, quienes -cuatro días después- encontraron su camioneta vacía en la zona de Sierra Nevada de Colombia. En un comienzo, los investigadores trataron su ausencia como una “desaparición transitoria” y un posible delito perpetuado por “delincuentes comunes”, sin embargo, no fue hasta el 31 de octubre, cuando la policía de ese país confirmó que se trata de “un secuestro con fines extorsivos” y que los captores solicitan cinco millones de dólares para liberar a la empresaria de su desconocido paradero.

Melissa Martínez García es oriunda de Maracaibo y se graduó como licenciada en diseño gráfico. No obstante, se dedicaba a la administración de una finca familiar, en las cercanías de la ciudad de Santa Marta. Ese era precisamente su destino cuando fue interceptada, hace tres meses, por un grupo de 11 delincuentes, que ya fueron identificados.

Tras la pista de un secuestro

Tras las investigaciones preliminares, los lugareños y la prensa local barajaron la posibilidad de que el secuestro hubiese sido desarrollado por un grupo político o incluso una organización ligada al narcotráfico, denominada Los Pachenca.

“La Sierra es la última escala de la cocaína antes de partir al extranjero. Ellos se mueven por la zona de influencia por donde desapareció Melissa Martínez”, fue parte de lo que publicó hace semanas el portal Las 2 orillas. Pese a esto, el director de la brigada antisecuestro y extorsión de Colombia insistió en que no había una banda criminal relacionada con el rapto.

Aun así, su madre, Mónica García, no pudo evitar rogar clemencia a través de las redes. “Por favor, le pedimos a las personas que la tienen que no le hagan daño, que le permitan regresar a su casa”, comentó en un vídeo publicado el pasado 4 de septiembre. A pesar de ello, en ese entonces, la investigación se sumió en un completo hermetismo y no fue hasta fines de octubre que las autoridades informaron que existía un diálogo entre la familia, la policía y los secuestradores. Del mismo modo, otros políticos llamaron a colaborar con la búsqueda de Martínez al aludir a una recompensa de 100 millones de pesos colombianos, que era ofrecida a los que entreguen pistas certeras. Por otra parte, sus colegas y compañeros nunca cesaron la indagación en Twitter, mientras que otros cercanos -como su tía Shanni- han optado por retratarla como una chica “reservada, silenciosa, de pocos pero buenos amigos”, en el afán de crear empatía con respecto a su desaparición.

El pasado 13 de octubre, la empresaria pasó su cumpleaños en cautiverio hasta este 17 de noviembre que tras una operación de las fuerzas de Colombia finalmente fue liberada.

Secuestros en cifras

Colombia es un país que registró más de 37.000 víctimas de secuestros durante los últimos 60 años, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

El fin del conflicto armado con la exguerrilla de las FARC redujo la cantidad de raptos de personas a niveles inéditos en las últimas décadas.

Pese a ello, el secuestro de personas con fines extorsivos o políticos todavía es una de las preocupaciones de los organismos de seguridad colombianos.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día