Presidente del TSJ ratifica decisión de continuar impulsando el Poder Judicfial

diciembre 14, 2018 - 5:54 pm

El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, ratificó su disposición a mantener las acciones emprendidas bajo su gestión para garantizar el bienestar para los servidores y servidoras del Poder Judicial, así como la estabilidad de la Nación, en el ámbito de sus competencias.

Así lo señaló este viernes el titular del Máximo Tribunal del país durante un compartir navideño con los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, celebrado este viernes, en el cual aprovechó para “estrechar los lazos de compañerismo y trabajo armónico entre la gran familia del TSJ”, en un ambiente cargado de energía en el que disfrutaron al compás de aguinaldos.

El Magistrado-Presidente, en compañía de su esposa, la señora Debora Menicucci y su hija, junto a los Magistrados y Magistradas que integran la Junta Directiva del TSJ y el director ejecutivo de la Magistratura, Dr. Jesee Arias, expresó su agradecimiento a todos y todas las integrantes del Alto Juzgado por el trabajo que diariamente desempeñan en la ardua labor de administración de justicia en el país.

“Para mí es un placer, un orgullo, que ustedes tengan el cariño, el respeto y el amor que me han demostrado durante este tiempo que he estado en el Tribunal Supremo de Justicia, y por supuesto no los voy a defraudar”, manifestó la Máxima Autoridad Judicial.

Agregó que si bien 2018 ha sido un año de duro trabajo, prevalece la satisfacción de contar ” con el apoyo y amor de cada uno de ustedes” y destacó que todos los logros “no ha sido producto solo de mí trabajo, sino que día a día, todos nos esforzamos para dar lo mejor a la familia del Poder Judicial y al país”.

AVN