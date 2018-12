Presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados rechazó que les

diciembre 19, 2018 - 3:34 pm

Este miércoles, el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, Emilio Lozada, rechazó que a los pensionados y jubilados se les cancele en petros y recordó que el pago en dicha moneda viola una circular emanada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) que establece que debe ser en bolívares soberanos.

“Nosotros ayer protestamos y rechazamos el tipo de pago en esa moneda porque viola nuestros derechos”, declaró durante una entrevista ofrecida al canal de televisión por Internet Vivo Play, en la cual rechazó también que se les pague en fracciones.

“Cómo es posible que el dinero que me están depositando por mi aguinaldo me lo estén haciendo en petros y además también se me diga que es una cuenta de ahorro. Esa es una facultad que tengo yo como beneficiario, que tenemos todos como beneficiarios, de determinar si lo cobramos en la taquilla o si lo gastamos con una tarjeta”, reclamó Lozada.

