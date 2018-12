Piñera habla sobre Venezuela en el G20: “No hay respeto a los DDHH”

diciembre 1, 2018 - 7:48 am

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó este viernes a “terminar las guerras comerciales” y consideró que en Venezuela no se respetan los derechos humanos.

“Esta cumbre del G20 puede ser una gran oportunidad para buenas noticias, en terminar con las guerras comerciales y en un compromiso firme y claro para modernizar y fortalecer la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, dijo Piñera.

Expresó que “en esta cumbre no se ha tocado el tema de Venezuela“, aunque la situación del país petrolero está sobre el tapete de la comunidad internacional.

La situación venezolana fue parte de la reunión bilateral entre el presidente local, Mauricio Macri, y su par estadounidense, Donald Trump, como también lo fue en el encuentro que este último y Piñera mantuvieron en septiembre.

“No es una democracia. No hay respeto a los derechos humanos, no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión”, repitió Piñera, que abogó por una solución por medio del derecho internacional.

Pese a las tensiones comerciales que enmarcan la cumbre, Piñera se mostró confiado en la posibilidad de alcanzar un acuerdo al cierre del evento.

