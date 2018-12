Pérez Pirela anunció su salida de VTV

diciembre 13, 2018 - 10:37 pm

El conductor del programa Cayendo y Corriendo, Miguel Pérez Pirela, se despidió este jueves de los seguidores de su espacio y de Venezolana de Televisión (VTV).

Pérez Pirela explicó que por motivos personales no podrá conducir ni producir más el programa que hasta este jueves se difundió por el canal del Estado venezolano. “Después de 10 años he tomado la personalísima decisión de cesar Cayendo y Corriendo, este es vuestro último Cayendo y Corriendo”, dijo.

Aclaró que continuará en el país pero desde la 2.0, es decir, desde su página web La Iguana y sus diferentes redes sociales. “Esta no es una despedida, no es un adiós, nos quedamos en este país, nos quedamos trabajando por este país y nos mudamos a la comunicación 2.0, a la comunicación digital que no es el futuro de la comunicación política, es el presente”, enfatizó.

“Le doy las gracias al presidente Nicolás Maduro por la paciencia y la diligencia que ha tenido con nuestras críticas, con nuestros señalamientos y esta no es una despedida, insisto, esto es un nos vemos en otro espacio y en otro tiempo”, recalcó.

Correo del Orinoco