Pedro Chourio, zuliano de la selección de Venezuela de Baloncesto: "Hemos hechos sacrificios para lograr la clasificación"

diciembre 4, 2018 - 5:16 pm

El zuliano Pedro Chourio se visitó de héroe el lunes ante Islas Vírgenes con la canasta de la victoria de la selección de Venezuela de baloncesto, que ya se encuentra clasificada a su cuarto Mundial.

El marabino, de 28 años, habló en exclusiva con Noticia al Día lo que significó su anotación de tres puntos a la antigua en la cancha Thomas UVI Sports and Fitness Center.

“Ha sido la canasta más importante de mi carrera”, afirmó el escolta tras robar el balón luego del saque del conjunto local. Chourio se adelantó al jugador rival para tomar el balón y hacer el tiro desde la pintura que empató el juego, y posteriormente consiguió el punto del triunfo con el lanzamiento libre tras la falta que recibió.

Pedro Chourio with the steal, basket and +1 to take the lead!

