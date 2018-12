Para escaparse al CINE en Venezuela se necesita más de un salario

diciembre 17, 2018 - 12:14 pm

Uno de los pasatiempos más económicos de los venezolanos era ir al cine. Sin embargo, hoy en día, ante la crisis económica de Venezuela, disfrutar del séptimo arte es casi imposible, ya que el el valor de las entradas y otros productos como cotufas y refrescos superan los ingresos mínimos de los venezolanos.

El costo de las entradas es de 725 bolívares soberanos para los adultos, mientras que los niños menores de 14 años pagan 365 soberanos. los boletos generales en 3D están en 869 soberanos para adultos y 437 los niños.

Mientras que los niños menores de 14 años y los adultos mayores de 60 años pagarán 365. Las generales en 3D estarán 869 y en 3D para adultos 437 en el cine.

Pagar la entrada no lo es todo al momento de ir a un cine, el estreno por el que vamos no vería con placer si no se acompaña con unos refrescos, cotufas entre otras chucherías, por lo que Noticia al Día hizo un paneo por algunos productos y esto fue lo que encontró:

Lista de precios

Mega Combo: 2 refrescos grandes, una extra grande y 6 tequeños tienen un valor de 3150 soberanos.

Combo para Dos: 2 refrescos grandes y una cotufa extra grande en 2700 soberanos.

Combo Tequeños (6U): 1 refresco grande y 6 tequeños 1550 soberanos.

Combos Tequeños de queso (6U): 1 refresco mediano y 4 tequeños de queso 1200 soberanos.

Combo Tequeños de Chocolate: 1 refresco mediano y cuatro tequeños de chocolate 1200 soberanos.

Agua mineral: 350 soberanos.

Cotufa pequeña: 700 soberanos.

Chocolate: 310 soberanos.

Combo Mediano: 1 refresco mediano y cotufa mediana 1550 soberanos.

Combo Nuggets: 1650 soberanos.

Combo pequeño: 1 refresco y cotufa pequeños 1150 soberanos.

Bebida gaseosa: 900 soberanos.

Los que no tienen carro propio, deben añadir los taxis al presupuesto para ir al cine.

Daniela Romero/Pasante

Noticia al Día